Le Canada va acheter des drones pour renforcer la sécurité à la frontière avec les Etats-Unis

Par LeSiteinfo avec MAP

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) s’apprête à acheter 17 nouveaux drones, avec des options d’achat pour au moins 14 autres, afin de renforcer la surveillance de la frontière entre le Canada et les États-Unis, rapporte Radio Canada.

Ces drones devraient pouvoir effectuer des décollages et atterrissages verticaux, fonctionner à près de 2300 mètres d’altitude et être munis de caméra électro-optique avec imageur thermique à infrarouge et un zoom optique d’au moins 20x, précise la même source.

La semaine dernière, le président-élu américain Donald Trump a menacé d’imposer au Mexique et au Canada des tarifs douaniers de 25% sur tous les produits entrant aux États-Unis.

Ces tarifs douaniers resteront en vigueur “jusqu’à ce que les drogues, en particulier le fentanyl, et tous les immigrés illégaux cessent cette invasion de notre pays”, a indiqué Trump dans une publication sur le réseau Truth Social.

Lors d’une rencontre tenue vendredi dernier à Mar-a-Lago, en Floride, entre le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, et Donald Trump, le ministre de la Sécurité publique, Dominic LeBlanc, a indiqué que le Canada allait acheter des équipements techniques, des drones et des hélicoptères.

« On va redéployer du personnel additionnel à la frontière », a précisé M. LeBlanc, lundi.

La présidente du Conseil du Trésor, Anita Anand, a affirmé que le gouvernement canadien était à l’écoute de son partenaire américain, et que le Canada avait déjà investi beaucoup de ressources à la frontière.

« Nous continuons d’investir dans la défense, nos frontières et la sécurité publique », a souligné Anand.