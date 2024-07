Arrivée du quatrième navire d’aide des Émirats Arabes Unis à Gaza

Le quatrième navire d’aide émirati destiné à soutenir la population de Gaza est arrivé jeudi au port d’Al-Arish, dans le gouvernorat égyptien du Nord-Sinaï, en vue de préparer l’entrée de sa cargaison dans la bande de Gaza par le point de passage de Rafah, en coordination avec les autorités égyptiennes.

Le navire a été lancé depuis le port de Fujairah aux Émirats Arabes Unis (EAU) le 8 juillet dernier, dans le cadre de l’opération « Al Fares Al Shahm 3 » des EAU pour soutenir les Palestiniens à Gaza, à la lumière des conditions difficiles qu’ils ont connues tout au long de ces derniers mois. Cette initiative s’inscrit dans la mission humanitaire des EAU et dans la continuité d’un engagement émirati de plusieurs décennies.

Il s’agit du quatrième navire à arriver à Al-Arish dans le cadre de l’initiative « Al Fares Al Shahm 3 » et du huitième navire d’aide des Émirats Arabes Unis à destination de la bande de Gaza. Ce navire est le plus grand en termes de cargaison et de diversité de contenu. Il transporte 5.340 tonnes de produits de secours et de denrées alimentaires, dont 4 134 tonnes de colis alimentaires (145.000 colis), 145 tonnes de riz et de farine, 110 tonnes d’eau réparties en 200.000 colis, ainsi que plus de 4.000 tentes, 42.000 colis sanitaires pour les femmes et les enfants, 18 tonnes de couvertures résistantes au soleil, au vent et à la poussière, et 1.600 sacs de secours.

L’acheminement de cette aide a été rendu possible grâce à la contribution de l’Autorité du Croissant-Rouge des Émirats Arabes Unis, de la Fondation caritative et humanitaire Zayed bin Sultan Al Nahyan et de la Fondation Khalifa bin Zayed Al Nahyan pour les œuvres humanitaires. Un total de 313 camions a été mobilisé pour charger la cargaison sur le navire.

Rashid Mubarak Al Mansouri, Secrétaire général de l’Autorité du Croissant-Rouge des Émirats Arabes Unis, a déclaré que ce navire est le plus grand en termes de cargaison et de diversité de contenu, couvrant ainsi les différents besoins des Palestiniens. Il a ajouté que son pays continue à remplir son rôle humanitaire et de secours depuis le début des conditions difficiles vécues par les Palestiniens, en appliquant les directives du Président Sheikh Mohammed bin Zayed, dans le but d’alléger la situation humanitaire à Gaza.

Les Émirats Arabes Unis ont mis en œuvre plusieurs initiatives dans le cadre de l’opération « Al Fares Al Shahm 3 », notamment la création de deux hôpitaux de campagne. Le premier à l’intérieur de la bande de Gaza, avec une capacité de plus de 200 lits sous la supervision d’une équipe médicale émiratie composée de plus de 100 médecins, infirmières, pharmaciens et techniciens de laboratoire. Et le second, un hôpital flottant au large de la ville égyptienne d’Al-Arish, avec une capacité de 100 lits.

De plus, cinq boulangeries automatiques ont été créées pour répondre aux besoins quotidiens en pain de plus de 72.000 personnes. Les Émirats ont également fourni de la farine à huit boulangeries existantes à Gaza pour fournir du pain à plus de 17 000 autres personnes, et ont mis en place six usines de dessalement produisant 1,2 million de gallons d’eau par jour, soit un total de 2 millions de gallons d’eau pompés quotidiennement dans la bande de Gaza, bénéficiant à plus de 600.000 personnes.

Parallèlement à l’opération « Al Fares Al Shahm 3 », les Émirats Arabes Unis ont lancé l’opération « Birds of Charity » pour larguer de l’aide humanitaire dans les zones isolées et non desservies du Nord de la bande de Gaza, avec un total de 3.382 tonnes de secours et d’aide humanitaire larguées à ce jour.