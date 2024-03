Le Bitcoin atteint un nouveau record

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Bitcoin a atteint un nouveau record lundi, dépassant 72.000 dollars alors qu’un nouveau régulateur a ouvert la voie à des investissements massifs dans les cryptomonnaies.

Cette frénésie s’est enclenchée depuis l’approbation en janvier dernier des fonds négociés en bourse au comptant Bitcoin aux États-Unis. Lundi, le Royaume-Uni a annoncé qu’il allait autoriser les bourses à proposer des produits similaires – des billets négociés en bourse adossés à des crypto-monnaies – aux investisseurs institutionnels. « Le marché continue de recevoir un fort accueil envers les ETF (fonds négociés en bourse-NDLR). La classe d’actifs est plus largement ouverte au public, ce qui lui permet de gagner plus de crédibilité », a déclaré Joel Kruger, stratège devises du groupe LMAX, cité par Bloomberg. Il a ajouté qu' »une fois qu’une classe d’actifs sera légitimée aux États-Unis, nous connaîtrons une adoption similaire dans le monde entier, ce qui donnera plus d’élan ».

Les analystes attribuent cette montée fulgurante de la valeur des crypto-monnaies au contexte d’affaiblissement du dollar américain suite notamment à la récente série mitigée de données sur l’emploi aux Etats-Unis.

S.L.