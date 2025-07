L’acteur américain Malcolm-Jamal Warner meurt noyé à 54 ans

L’acteur américain Malcolm‑Jamal Warner est décédé le 20 juillet 2025 à l’âge de 54 ans, alors qu’il se baignait pendant des vacances en famille à Playa Grande, dans la province de Limón au Costa Rica.

Emporté par un fort courant, il a été repêché inconscient et déclaré mort sur place malgré les tentatives de réanimation par la Croix‑Rouge costaricaine. La cause officielle du décès a été identifiée comme une asphyxie par submersion. Un second homme, présent au moment de l’accident, est toujours en état critique

Connnu pour son rôle emblématique de Theo Huxtable dans The Cosby Show (1984–1992), Warner a également brillé dans des séries comme Malcolm & Eddie, Reed Between the Lines, et The Resident, où il incarnait le Dr. AJ Austin pendant six saisons. Il a aussi prêté sa voix dans The Magic School Bus, a contribué à un titre ayant remporté un Grammy en 2015, et s’est lancé dans la poésie parlée avec un album nominé en 2022