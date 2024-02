Afrique du Sud: cinq villes dans le top 20 des endroits les plus dangereux au monde

Par LeSiteinfo avec MAP

Cinq villes sud-africaines figurent parmi les 20 pires points chauds de la criminalité dans le monde, selon le dernier Indice de la criminalité publié par la plateforme en ligne «Numbeo».

La capitale Pretoria et les villes de Durban et Johannesburg occupent, respectivement, la deuxième, troisième et quatrième places au niveau mondial en termes de criminalité, avec une moyenne supérieure à 80 points, relève le site web qui s’appuie sur une base de donnée actualisée grâce à la participation d’utilisateurs de différentes régions du monde.

Quant aux villes de Port Elizabeth et du Cap, elles se classent à la 8ème et 16ème places des endroits les plus dangereux au monde, avec une moyenne supérieure à 70 points, ajoute la même source, notant que la tête du classement est occupée par la ville de Caracas, au Venezuela.

Selon Numbeo, les niveaux de criminalité entre 40 et 60 sont modérés, ceux entre 60 et 80 sont élevés, alors que les niveaux de criminalité supérieurs à 80 sont considérés comme très élevés.

L’indice relève également que les taux de criminalité les plus élevés sont observés dans les régions densément peuplées, alors que les zones rurales ou suburbaines sont moins affectées.

L’Afrique du Sud est l’un des pays les plus dangereux au monde. La criminalité continue de s’y aggraver, avec un taux de meurtres, attaques à main armée, enlèvements, viols et autres crimes supérieur à la majorité des autres pays du monde.

Les dernières statistiques de la criminalité dévoilées par la police brossent un tableau sombre sur la situation sécuritaire dans le pays, révélant que 7.710 personnes ont été assassinées entre le 1er octobre et le 31 décembre 2023.

S.L.