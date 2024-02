Espagne: l’urgence sécheresse déclarée en Catalogne

Par LeSiteinfo avec MAP

Le gouvernement de la communauté autonome de Catalogne a déclaré l’état d’urgence sécheresse, une situation sans précédent dans son histoire, qui prendra effet à partir de vendredi, et affectera 6 millions de personnes dans les régions de Barcelone et de Gérone, avec une consommation limitée à un maximum de 200 litres par habitant et par jour.

À partir de vendredi, jusqu’à 239 municipalités passeront en mode d’urgence, ce qui signifie que ces conseils devront contrôler la consommation des citoyens et les services fournis par le réseau public.

L’entrée dans la première phase de l’état d' »urgence », qui en comprend trois, va se traduire par d’importantes restrictions pour l’agriculture, qui devra réduire de 80% sa consommation d’eau (contre 40% jusqu’ici), et pour l’industrie, qui devra la restreindre de 25% (au lieu de 15%).

Le plafond maximal de consommation moyenne pour les habitants des 202 communes touchées par les restrictions a, lui, été légèrement abaissé et le sera encore davantage si la situation s’aggrave.

A part quelques communes où la pression au robinet diminuera, cette mesure n’entraînera pas pour le moment de coupures d’eau pour les habitants. Mais des sanctions sont prévues pour les localités ne respectant pas ce seuil maximal.

Ce plan d’urgence interdit en outre de remplir les piscines, même pour une simple remise à niveau, sauf à des rares exceptions.

L’arrosage des espaces verts est lui aussi désormais interdit, hormis avec de l’eau non potable dans les jardins publics quand la survie des arbres est en jeu, de même pour le lavage des voitures.

S.L.