France: le nouveau gouvernement dévoilé, Rachida Dati à la Culture

Par LeSiteinfo avec MAP

Le secrétaire général de l’Elysée a annoncé, jeudi soir, la composition du nouveau gouvernement, formé après la nomination de Gabriel Attal au poste de Premier ministre.

Plusieurs ministres ont conservé leurs portefeuilles dans la nouvelle équipe gouvernementale.

Il s’agit de Bruno Le Maire qui a été maintenu à la tête du ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et Numérique, de Gérald Darmanin au ministère de l’Intérieur et des Outre-mer, de Sébastien Lecornu au ministère des Armées et d’Éric Dupond-Moretti au ministère de la Justice.

Par ailleurs, de nouvelles figures ont intégré l’exécutif, notamment Rachida Dati, nommée ministre de la Culture, et Stéphane Séjourné, qui occupe désormais le poste de ministre de l’Europe et des Affaires étrangères.

Le nouveau gouvernement dirigé par Gabriel Attal comprend au total 14 ministres et ministres délégués.

Le président Emmanuel Macron réunira l’ensemble des membres de l’exécutif pour un Conseil des ministres vendredi matin, a annoncé l’Elysée.

Lundi, la Première ministre Elisabeth Borne avait remis la démission de son gouvernement à Macron, qui l’a acceptée. Le lendemain, Gabriel Attal, qui occupait le poste de ministre de l’Education nationale, a été nommé Premier ministre.

S.L