ChatGPT se dote d’une nouvelle fonctionnalité

Par LeSiteinfo avec MAP

La Start-up américaine OpenAI, spécialisée dans l’intelligence artificielle générative, a annoncé dans un blog post avoir créé une nouvelle fonctionnalité de ChatGPT qui donne la possibilité de créer des Chatbots personnalisés, appelés simplement « GPT ».

Durant sa première conférence organisée lundi à San Francisco à destination des développeurs de ChatGPT à travers le monde (Open AI DevDay), la start-up a annoncé le déploiement des ChatBots personnalisés. « Nous déployons des versions personnalisées de ChatGPT que vous pouvez créer dans un but spécifique, appelées GPT », explique OpenAI. Cette nouvelle fonctionnalité est une variante de Ghatbots ChatGPT taillés sur mesure pour répondre à des tâches spécifiques, par exemple aider à apprendre les règles d’un jeu de société ou enseigner les mathématiques aux enfants.

Selon la startup, tout le monde peut facilement créer son propre GPT en utilisant le langage naturel, sans nul besoin de savoir coder. « Vous pouvez les fabriquer pour vous-même, uniquement pour l’usage interne de votre entreprise, ou pour tout le monde », a déclaré Sam Altman, directeur général d’OpenAI, lors de la conférence DevDay.

Pour créer un GPT, il suffit d’entamer une conversation, de lui donner des instructions et des connaissances supplémentaires en lui fournissant des ressources documentaires, et de choisir ce qu’il peut faire, comme effectuer des recherches sur le Web, créer des images ou analyser des données.

La nouvelle fonctionnalité est disponible partout dans le monde. En parallèle, la start-up compte lancer son magasin GPT où on peut créer des GPT et les partager publiquement. « Plus tard ce mois-ci, nous lançons la boutique GPT qui propose des créations de constructeurs vérifiés », assure la même source.

S.L.