UM6P-OpenAI : une alliance pour moderniser l’éducation et la recherche scientifique en Afrique

L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) franchit une nouvelle étape dans l’innovation numérique en devenant la première université africaine à intégrer ChatGPT Edu, une plateforme d’intelligence artificielle alimentée par GPT-4o d’OpenAI.

Ce déploiement, dirigé par le Digital Ecosystem Office, marque un tournant stratégique pour l’université, qui entend transformer l’expérience académique grâce aux technologies avancées. L’objectif est de créer un environnement éducatif moderne où l’IA soutient non seulement les étudiants, mais aussi les enseignants et chercheurs dans leurs tâches quotidiennes.

Pour les étudiants, ChatGPT Edu ouvre de nouvelles perspectives d’apprentissage personnalisé. Cette technologie leur permet d’accéder à des sessions de tutorat adaptées à leurs besoins, de créer des assistants virtuels spécifiques à leurs cours, et même de se préparer pour leurs futures carrières à travers des révisions de CV et des simulations d’entretiens. Cet accès privilégié à une éducation sur mesure devrait encourager l’engagement des étudiants et renforcer leurs compétences, tout en offrant un soutien numérique sans précédent.

Le corps enseignant, quant à lui, bénéficie d’un outil innovant qui facilite la correction des copies, le développement des programmes et la communication avec les étudiants. Grâce à ChatGPT Edu, les enseignants peuvent simplifier des concepts complexes et dynamiser l’expérience d’apprentissage. Ce soutien technologique permet aux professeurs de se concentrer davantage sur la pédagogie, tout en offrant aux étudiants une réponse rapide et personnalisée à leurs questions.

Les chercheurs de l’UM6P trouvent également dans cette plateforme un allié puissant pour avancer dans leurs projets scientifiques. En automatisant certaines tâches administratives et en accélérant l’analyse de données, ChatGPT Edu optimise le temps dédié aux demandes de subventions et aux revues de littérature. Cette réduction des charges administratives donne aux chercheurs plus de liberté pour se concentrer sur l’innovation et les découvertes, alignant ainsi l’université sur les standards internationaux de recherche.

Avec ce déploiement, l’UM6P met également l’accent sur la sécurité des données, garantissant la confidentialité des informations académiques et administratives. Cette initiative, saluée par Leah Belsky, VP de l’Éducation chez OpenAI, témoigne de l’engagement de l’UM6P à offrir un environnement numérique sûr et performant, contribuant à sa vision d’une éducation transformée par l’IA et d’un écosystème académique résolument tourné vers l’avenir.