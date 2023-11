La chanteuse Selena Gomez fait un don pour la Palestine (PHOTO)

Rare Beauty, une entreprise de cosmétiques appartenant à la star américaine Selena Gomez, a annoncé son don aux efforts de secours palestiniens.

« Nous sommes dévastés par les images et les reportages en provenance du Moyen-Orient. Des milliers de civils palestiniens innocents ont été tués dans les frappes aériennes israéliennes, et des millions de civils ont été déplacés et laissés sans accès à la nourriture, à l’eau, aux médicaments. Ayant des besoins fondamentaux, des nécessités de survie, et un grand nombre de ces victimes sont des enfants, les civils palestiniens doivent être protégés. », peut-on lire sur le compte officiel Instagram de Rare Beauty.

« Nous restons attristés par l’horrible attaque terroriste qui a eu lieu contre des civils innocents en Israël le 7 octobre, dont beaucoup sont également des enfants. Il n’existe aucune situation dans laquelle les attaques contre des civils sont acceptables. Nous condamnons fermement toute attaque terroriste contre des civils », ajoute le post.