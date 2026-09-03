L’Université Internationale HEM ouvre officiellement ses portes pour la rentrée 2026-2027

L’Université Internationale HEM, membre de LCI Education, entame officiellement ses activités à l’occasion de la rentrée universitaire 2026-2027, après avoir obtenu son autorisation d’ouverture.

Cette nouvelle étape marque une évolution majeure dans l’histoire de HEM et traduit son ambition de devenir une université de référence au Maroc, au service de la formation des talents, de l’innovation et du développement du capital humain.

Le lancement officiel de l’Université Internationale HEM a été présenté à Casablanca lors d’une conférence de presse consacrée à sa vision, à son modèle académique et à ses ambitions. L’événement s’est tenu notamment en présence d’Abdellatif Maâzouz, président du Conseil de la région Casablanca-Settat.

L’Université Internationale HEM s’appuie sur une gouvernance réunissant LCI Education, CDG Invest, filiale d’investissement du Groupe CDG, et Averroes Holding. Elle est également portée par une Direction générale, un Doyen ainsi qu’un Conseil stratégique et scientifique réunissant des personnalités issues des mondes académique, économique et institutionnel.

« Le passage de HEM au statut d’université ouvre de nouvelles et de grandes ambitions. Il ne s’agit pas uniquement d’élargir notre offre à travers plusieurs écoles, mais de contribuer activement au développement de l’enseignement supérieur marocain et d’accompagner les profondes mutations des compétences et des métiers », souligne Younes Slaoui, président du Conseil d’administration de l’Université Internationale HEM.

Cette nouvelle configuration entend notamment répondre aux besoins croissants de l’économie marocaine en matière de compétences, tout en accompagnant son ouverture et son développement à l’international. L’Université Internationale HEM bénéficie à ce titre de son appartenance à LCI Education, réseau international implanté sur cinq continents et réunissant plus de 20.000 étudiants.

Son offre académique s’articule autour de plusieurs pôles : la Business School, présente à Casablanca et Rabat, l’Averroes Engineering School, une Faculté de droit ainsi qu’une offre dédiée à l’Executive Education.

Les programmes ont été conçus avec une priorité donnée à la professionnalisation et à l’employabilité. Le modèle pédagogique repose notamment sur la co-construction des formations avec les entreprises, le développement de l’alternance et la multiplication des expériences professionnelles tout au long des parcours.

« Notre ambition est de proposer des formations qui répondent directement aux besoins du marché du travail. La proximité avec les entreprises, leur implication dans la conception des programmes et le développement de l’alternance constituent des piliers essentiels de notre modèle », explique Bouchra By, directrice générale de l’Université Internationale HEM.

L’ouverture internationale constitue également l’un des axes structurants de la nouvelle université. L’Université Internationale HEM prévoit de développer davantage les mobilités étudiantes, les partenariats académiques internationaux et les parcours conduisant à des doubles diplômes.

Cette orientation s’inscrit dans la continuité des collaborations académiques développées par HEM au fil des années. Parmi elles figure notamment le MBA conjoint avec l’Université Paris Dauphine-PSL et l’IAE Paris-Sorbonne, qui célèbre cette année 25 années de coopération et a déjà accompagné plus de 800 cadres, dirigeants et entrepreneurs au Maroc et en Afrique.

La recherche occupe également une place centrale dans le projet universitaire. Présidé par Driss Ksikes, le Centre de Recherche de l’Université Internationale HEM a vocation à produire et diffuser des travaux consacrés aux grandes transformations économiques et sociales du Maroc et de l’Afrique, tout en favorisant les échanges entre chercheurs, entreprises, institutions et société civile.

À travers cette transformation, l’Université Internationale HEM affirme ainsi son ambition de former les talents dont le Maroc et l’Afrique ont besoin, de soutenir l’innovation et la production de savoirs et de contribuer au rayonnement académique du Royaume à l’international.

Le lancement s’est achevé par une table ronde intitulée « Former les talents dont le Maroc a besoin », réunissant plusieurs professionnels autour des grands enjeux de transformation de l’économie nationale, parmi lesquels la souveraineté économique, la création de valeur dans les territoires, l’évolution des métiers et l’adaptation des formations aux besoins du marché de l’emploi.