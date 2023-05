L’école de commerce et de management au Maroc, HEM a été bien représentée à la 31e édition de forum de l’étudiant pour présenter ses programmes et ses offres de formation. L’école a profité de cette occasion pour rencontrer les étudiants potentiels et les informer sur les différentes filières de formation proposées, ainsi que sur les débouchés professionnels qui en découlent.