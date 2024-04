Bouchra By: ‘‘HEM offre désormais 1.000 bourses sociales et d’excellence aux nouveaux inscrits.’’

Depuis plus de trois décennies, le groupe HEM s’est érigé en pionnier de l’enseignement supérieur au Maroc, façonnant une génération d’étudiants aptes à relever les défis de la transformation numérique et technologique. Bouchra By, directrice générale, explique les stratégies et initiatives mises en place par l’établissement pour former les étudiants aux métiers émergents et garantir leur réussite professionnelle dans un monde en constante évolution.

Comment votre établissement s’adapte-t-il pour former les étudiants aux métiers émergents et aux technologies de demain ?

Depuis plus de 35 ans, HEM s’est donné pour mission de répondre aux besoins évolutifs des entreprises, en fournissant des lauréats compétents, technologiquement avertis et prêts à affronter les défis de la transformation numérique et technologique. Il y a quatre ans, nous avons inauguré avec succès HEM engineering school, une institution dédiée à l’excellence dans le domaine de l’ingénierie. Son programme Bac+5 en Ingénierie informatique vise à former des ingénieurs informatiques compétents, dotés d’un esprit ouvert et entrepreneurial. Notre établissement met l’accent sur le développement des compétences clés largement recherchées sur le marché du travail, aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale.

Les étudiants de HEM & Engineering school bénéficient d’un encadrement continu assuré par un corps professoral expérimenté, spécialisé dans les domaines de l’informatique, de la transformation digitale, du management et de la pédagogie.

Parmi les intervenants experts, nous comptons des professionnels de renom, tant au niveau national qu’international, tels que des directeurs des technologies, des spécialistes en gestion de projets et des consultants seniors. Par ailleurs, dans le cadre de notre offre en Executive education, HEM propose un programme court certifiant en «Transformation digitale innovation», conçu pour permettre aux managers d’acquérir de nouveaux outils essentiels à l’évolution de leurs organisations. Ce certificat met l’accent sur les approches innovantes, l’agilité, le numérique et la mise en place de stratégies de rupture. Les participants apprennent à appréhender les enjeux de la transformation digitale, à maîtriser les outils digitaux tels que l’intelligence artificielle et les technologies du Cloud, et à anticiper l’obsolescence grâce à des démarches innovantes.





Par ailleurs, HEM Business & Engineering school intègre les nouvelles technologies et l’innovation dans ses programmes académiques pour préparer les étudiants aux métiers du digital. Elle propose des cours spécialisés en informatique, data science, marketing digital, et cybersécurité. L’utilisation d’outils technologiques innovants comme les plateformes en ligne et les simulateurs offre aux étudiants des expériences interactives et pratiques. Les projets collaboratifs avec des entreprises partenaires renforcent les compétences essentielles comme la pensée critique et la résolution de problèmes complexes. En actualisant régulièrement ses programmes, HEM s’adapte aux nouvelles tendances du marché du digital.



Quelles sont les stratégies mises en place pour attirer des étudiants internationaux ?

HEM Business & Engineering school a déployé une gamme variée de stratégies pour attirer et accompagner les étudiants internationaux dans leur parcours académique au sein de nos programmes et de nos campus à travers le Royaume. Parmi les approches les plus fréquemment adoptées, figurent les campagnes ciblées de promotion à l’échelle internationale, conduites notamment via les réseaux sociaux et les plateformes numériques.

Cette démarche vise à rapprocher les étudiants internationaux de nos offres académiques en mettant en lumière la qualité de nos programmes et la richesse de l’expérience estudiantine dans nos établissements. En outre, HEM participe régulièrement à des salons internationaux de l’éducation, une initiative qui offre une vitrine idéale pour présenter nos programmes aux étudiants internationaux et échanger avec eux sur les opportunités académiques offertes. Ces interactions favorisent également les partenariats avec d’autres institutions académiques à l’étranger, facilitant ainsi les échanges de programmes en double diplomation et les projets de recherche collaboratifs, tout en encourageant la mobilité étudiante à travers nos différents campus.

Dans une démarche d’amélioration continue, la direction de HEM s’attache à offrir un environnement d’accueil et de services de qualité aux étudiants internationaux. Des initiatives telles que des conseils sur les procédures de visa, une assistance à l’installation, des facilités de logement ainsi que des activités culturelles sont mises en place pour rendre leur séjour aussi agréable que possible.

Parallèlement, des cours de langues et des programmes d’intégration sont proposés pour faciliter leur adaptation au système d’enseignement et à la vie locale. Afin de répondre aux besoins linguistiques variés des étudiants internationaux, HEM lance également des programmes enseignés en anglais. De même, par le biais de son Centre d’encadrement et de coaching (CAC), HEM met en œuvre des services d’accueil et d’accompagnement personnalisés, offrant notamment des cours de français et des conseils sur les aspects pratiques de la vie étudiante au Maroc.



Quelles collaborations entretenez-vous avec l’industrie pour garantir la pertinence de vos programmes ?

HEM Business & Engineering school s’engage dans une série de collaborations avec l’industrie, visant à garantir la pertinence constante de ses programmes académiques. Ces partenariats, nombreux et variés, se matérialisent à travers des interactions concrètes qui exercent une influence directe sur l’évolution des cursus et des méthodes pédagogiques au sein de tous nos campus. Un conseil consultatif, composé de leaders et de professionnels de l’industrie, a été institué pour fournir des orientations sur les tendances du marché, les compétences recherchées et les besoins en matière de formation.

Cette instance conseille efficacement l’équipe académique de HEM dans l’élaboration de programmes toujours plus pertinents et alignés sur les exigences du marché de l’emploi. HEM noue des partenariats avec plus de 70 entreprises afin de proposer des opportunités de stages aux étudiants. Ces stages permettent aux étudiants d’acquérir une expérience pratique pertinente tout en restant à l’affût des évolutions du secteur. De nombreux professionnels de l’industrie interviennent également dans le programme de formation en dispensant des cours ou des conférences.

Par le biais de son centre de recherche, le LCI Research center, HEM encourage le développement de projets pédagogiques en partenariat avec des entreprises. Les étudiants sont ainsi amenés à travailler sur des cas réels proposés par des partenaires industriels, ce qui leur permet d’appliquer leurs connaissances de manière concrète. En collaboration avec l’industrie, HEM a également élaboré des programmes de formation continue adaptés aux besoins spécifiques de l’Executive education, destinés aux professionnels en activité. Ces programmes les aident à rester à jour dans un environnement en perpétuelle évolution.



Comment votre établissement prévoit de démocratiser l’accès à des formations de qualité ?

Depuis plusieurs années, HEM Business & Engineering school s’est résolument engagée dans la démocratisation de l’accès à des formations de qualité. Depuis la rentrée 2023, notre groupe a pris plusieurs mesures sociales. HEM offre désormais 1.000 bourses sociales et d’excellence aux nouveaux inscrits, tant en première année qu’en accès parallèles.

Selon le cas de chaque bachelier ou étudiant de l’enseignement supérieur, ces bourses peuvent couvrir jusqu’à 30% des frais de scolarité pour tout le cursus BAC+5 proposé par l’établissement. Afin de contribuer au développement des régions Nord et Sud du Maroc, une grande partie de ces bourses est allouée aux étudiants des régions de Tanger et de Marrakech. Cette initiative contribue au développement socio-économique de ces zones stratégiques du Maroc. Tanger, en tant que deuxième pôle économique du Royaume, et Marrakech, en tant que pôle touristique, sont des zones d’importance majeure.

Enfin, il est à noter que la fondation LCI Education, dont HEM est membre depuis 2019, a fait un don de 1 million de dirhams à la fondation JADARA afin de contribuer à l’ascenseur social et de permettre à des jeunes, issus de régions rurales ou d’environnement difficile, de profiter de la scolarisation dans des conditions favorables.



Quels sont les principaux indicateurs de réussite ou de performance utilisés pour évaluer l’impact des programmes de formation sur la réussite professionnelle des diplômés ?

La réussite professionnelle des diplômés de l’école est source de grande fierté pour nos équipes. Nous évaluons l’impact de nos programmes de formation en nous appuyant sur divers indicateurs clés. Chaque année, HEM mène une enquête auprès de ses lauréats pour surveiller leur taux d’insertion professionnelle, permettant ainsi de mesurer le pourcentage d’étudiants qui trouvent un emploi dans leurs domaines d’études peu de temps après l’obtention de leurs diplômes.

Pour l’année dernière, ce taux s’est élevé à 84%, soulignant ainsi l’efficacité des programmes à préparer les étudiants au marché du travail. Nous suivons également de près le salaire moyen de nos diplômés, souvent compétitif, témoignant de la qualité de nos lauréats sur le marché du travail et de la reconnaissance des compétences acquises par les employeurs.

Dans le cadre de cette analyse de l’employabilité, HEM recueille également les retours des employeurs sur la performance des diplômés. La satisfaction de ces derniers constitue un indicateur essentiel de la pertinence des compétences et des connaissances acquises au cours des études. Par ailleurs, notre institution suit attentivement les trajectoires de carrière de ses anciens lauréats, se réjouissant des promotions, des changements de poste et des réussites professionnelles à long terme.

De même, HEM accorde une importance particulière à l’engagement de ses anciens étudiants au sein de son réseau. Ce dernier, très actif, favorise les opportunités professionnelles et le partage d’expériences entre les diplômés. La participation active des Alumni renforce ainsi les liens entre les générations d’étudiants et crée un environnement propice au développement professionnel.

Kenza Aziouzi / Les Inspirations ÉCO