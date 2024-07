Marque employeur: comment ALTEN Maroc tire son épingle du jeu (VIDEO)

Le Cercle des ÉCO a récemment organisé une table ronde sur le thème de la «Marque employeur à l’ère de l’IA». Y ont participé : Hajar Bououd, directrice des Ressources humaines et Communication chez ALTEN Maroc ; Mohammed Benouarrek, DRH et expert international en Ressources humaines et Conduite du changement ; Alexandra Montant, directrice générale adjointe chez ReKrute – Make me better ; Youssef El Hammal, directeur de publication chez DRH.ma ; et Karim Idrissi Kaitouni, directeur chez Best Place To Work. Le débat était animé par Meriem Allam, directrice de publication des Inspirations ÉCO.



« Chaque action est un message et il faut l’analyser », insiste Hajar Bououd. L’entreprise doit choisir ce qu’on appelle son EVP, «Employer value proposal». Elle doit d’abord travailler sur les réalités de son fonctionnement interne. Pour cela, il lui faudra parfois faire preuve de courage pour se regarder dans le miroir d’un audit sans concession, mais qui va proposer des solutions. C’est un investissement. Une marque employeur permet de minimiser les coûts de recrutement. Un candidat peut revoir ses prétentions à la hausse s’il anticipe un environnement de travail qui lui serait pénible.

Or, tout candidat peut désormais s’informer lui-même sur la vie de l’entreprise. Il ne sert donc à rien d’organiser des campagnes de communication qui seraient trompeuses. Au contraire, une promesse non tenue, en ce domaine, peut amener une correction rapide. La rémunération est évidemment importante pour attirer les talents, mais elle n’est pas le seul levier. Cinq autres peuvent être définis. On peut aussi développer des talents.

Le groupe ALTEN a réussi à mettre en place une talent factory en interne. Un équilibre entre acquisition des talents du marché d’emploi et le développement des talents en interne s’impose. Le travail d’une bonne direction des ressources humaines est de savoir doser l’usage de chacun des leviers en fonction des collaborateurs concernés. Les juniors n’ont pas forcément les mêmes attentes que les séniors, et des entretiens individualisés réguliers sont un des outils pour saisir une réalité humaine toujours variée.