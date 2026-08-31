Chirurgie robotique : Oncorad Group publie la première et la plus importante étude scientifique Africaine de prostatectomies robot-assistées

Réalisée à Littoral Clinic Ain Diab Casablanca au cours de la première année d’utilisation du système Toumai, cette étude présente les résultats des 134 premiers patients opérés.

Elle constitue la première étude scientifique Africaine de chirurgie robotique publiée, la plus importante à ce jour, ainsi que celle disposant du plus long recul clinique.

Les travaux ont été publiés dans le Journal of Robotic Surgery le 20 Juillet 2026, revue scientifique internationale indexée et référence majeure dans le domaine de la chirurgie robotique.

Casablanca, le 31 Août 2026

En mai 2024, le Dr Youness Ahallal et l’équipe de Littoral Clinic Ain Diab Casablanca, établissement historique d’Oncorad Group, réalisaient la première chirurgie robotique en Afrique, hors Afrique du Sud, et la première intervention au monde effectuée avec le robot chirurgical Toumai en dehors de la Chine. Depuis, plus de 300 prostatectomies radicales robot-assistées ont été réalisées au sein de l’établissement.

Une publication scientifique inédite à l’échelle africaine

L’étude publiée présente les résultats de la première étude scientifique Africaine de chirurgie robotique réalisée au cours de la première année du programme. Avec 134 patients, elle représente à ce jour la plus grande étude scientifique Africaine publiée dans une revue scientifique internationale indexée. Elle se distingue également par le plus long recul et le suivi clinique le plus important rapportés pour une étude scientifique Africaine de cette nature.

Des résultats conformes aux meilleurs standards internationaux

Au cours de la première année d’installation du système, 134 patients, âgés de 67 ans en moyenne, ont été opérés. Les résultats font état de pertes sanguines très limitées, estimées à 66 mL en moyenne, d’aucun décès et d’une durée moyenne d’hospitalisation de 1,4 jour.

Sur le plan oncologique, le taux de marges chirurgicales positives s’établit à 11 %. La récupération fonctionnelle est également encourageante : la continence urinaire, retrouvée par moins d’un tiers des patients au premier mois, atteint 88 % à un an. Ces résultats sont comparables à ceux rapportés avec les plateformes robotiques les plus établies au monde.

Référence scientifique publiée dans le Journal of Robotic Surgery en date du 20 Juillet 2026 : Ahallal Y, Assaid N, Bakka A, Belkadi K, El Neil H, Samlali R. Early experience with robot-assisted radical prostatectomy using the Toumai system: outcomes from the first African series of 134 patients. J Robot Surg. 2026 Jul 20;20(1):708. doi: 10.1007/s11701-026-03673-2. PMID: 42474873.

À propos d’Oncorad Group

Depuis 2000, Oncorad Group, fondé par Pr Redouane Samlali et Dr Omar Hajji, s’impose comme un pionnier de l’innovation médicale dans le secteur privé au Maroc.

Initialement dédié à l’oncologie, le groupe a progressivement évolué vers un modèle multidisciplinaire d’excellence, intégrant les technologies les plus avancées afin d’améliorer le diagnostic, le traitement et le suivi des patients.

En 2023, Oncorad Group a franchi une nouvelle étape dans son développement avec l’entrée en capital de STOA et de Cap Mezzanine 3, renforçant ainsi sa capacité d’investissement et soutenant la poursuite de sa stratégie de croissance.

La synergie du groupe repose sur plusieurs disciplines médicales : imagerie de pointe, oncologie médicale, radiothérapie de dernière génération, réanimation et réanimation néonatale, chirurgie robotique, médecine nucléaire et autres spécialités, réunies autour d’équipements à la pointe de l’innovation.

Cette approche globale permet d’offrir une prise en charge personnalisée, plus rapide, plus précise et mieux coordonnée, avec une ambition claire : rendre la médecine de demain, accessible à tout marocain.