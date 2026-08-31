Maroc

Jeux méditerranéens : la sélection nationale féminine U17 décroche le bronze

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)31 août 2026 - 12:22
Par LeSiteinfo avec MAP

La sélection nationale féminine de football des moins de 17 ans a décroché, lundi, la médaille de bronze des Jeux méditerranéens, organisés en Italie.

La sélection nationale a terminé à la troisième place du classement final après sa victoire face à la Slovénie sur le score de 3 buts à 1, lors du match disputé au stade Franco Fanuzzi, à Brindisi.

Les buts de la sélection nationale ont été inscrits par Nessma Mouradi (14e), Anissa Hamdani (74e) et Laila Boushaba (84e).

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Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)31 août 2026 - 12:22
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