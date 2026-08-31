Maroc
Jeux méditerranéens : la sélection nationale féminine U17 décroche le bronze
Par LeSiteinfo avec MAP
La sélection nationale féminine de football des moins de 17 ans a décroché, lundi, la médaille de bronze des Jeux méditerranéens, organisés en Italie.
La sélection nationale a terminé à la troisième place du classement final après sa victoire face à la Slovénie sur le score de 3 buts à 1, lors du match disputé au stade Franco Fanuzzi, à Brindisi.
Les buts de la sélection nationale ont été inscrits par Nessma Mouradi (14e), Anissa Hamdani (74e) et Laila Boushaba (84e).