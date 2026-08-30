À Khénifra, Fouzi Lekjaa veut changer la donne

Fouzi Lekjaa, membre du bureau politique du Parti authenticité et modernité (PAM), a appelé à s’inspirer de l’esprit de lutte et des valeurs de sacrifice qui ont marqué, à travers l’histoire, les tribus Zayane de la province de Khénifra. Il a également plaidé pour la poursuite des efforts de développement afin de répondre aux aspirations des citoyens et aux Hautes Orientations du Roi Mohammed VI et de contribuer au développement économique et social de la région.

Lekjaa s’exprimait lors d’une importante rencontre de communication organisée par le parti dans la commune territoriale d’Ajlemous, dans la province de Khénifra. À cette occasion, il a expliqué que la direction politique du PAM avait fait le choix d’aller directement au cœur des territoires et à la rencontre des citoyens jusque dans les zones montagneuses, et pas uniquement dans les piémonts, afin de prendre la mesure des difficultés réelles et d’échanger sur les préoccupations concrètes des populations.

Selon Fouzi Lekjaa, le travail de terrain a permis de mettre en évidence des défis structurels qui nécessitent une mobilisation collective pour être surmontés. Il a assuré que le PAM avait identifié les principales sources des dysfonctionnements.

Le recul du pouvoir d’achat constitue, selon lui, le défi le plus urgent. Une situation qu’il attribue notamment à des circonstances exceptionnelles et à des facteurs conjoncturels imprévus. Le responsable du PAM affirme que le parti dispose d’un diagnostic précis de cette situation et souhaite le partager et l’examiner de manière transparente avec l’ensemble des acteurs politiques.

S’agissant du deuxième dossier, celui des attentes des jeunes, le dirigeant du PAM a indiqué que son parti avançait des propositions et des pistes d’action concrètes pour répondre aux problématiques auxquelles cette catégorie est confrontée. Il a également insisté sur l’ouverture du parti aux débats et aux opinions divergentes, à condition que le dialogue politique repose sur les chiffres et les données réelles, loin des surenchères.

Fouzi Lekjaa a par ailleurs estimé que la consolidation d’une citoyenneté véritable passe nécessairement par la mise en place d’un système éducatif performant et par des services de santé à la hauteur des attentes des citoyens.

Il a également appelé à rompre avec la logique d’un « Maroc à deux vitesses » et à réduire les disparités territoriales et régionales. Des territoires comme Ajlemous et Khénifra, a-t-il souligné, doivent pouvoir bénéficier du développement au même niveau et au même rythme que des villes telles que Béni Mellal, Rabat et les autres régions du Royaume.

En conclusion, Fouzi Lekjaa a réaffirmé l’engagement du Parti authenticité et modernité à jouer un rôle majeur dans ce processus de réforme. Il a annoncé que la prochaine étape serait marquée par la présentation du programme électoral du parti, accompagné d’un diagnostic scientifique et de solutions concrètes, avec l’ambition d’établir un contrat politique et moral clair et direct entre le PAM et les citoyens.

S.L.