Aéroports du Maroc : plus de 22 millions de passagers en sept mois (ONDA)

Les aéroports du Royaume ont accueilli un total de 22.282.997 passagers au cours des sept premiers mois de 2026, en hausse de 8,77% par rapport à la même période de 2025, selon l’Office national des aéroports (ONDA).

Ce total est réparti sur le trafic aérien international (+8,82% à 19.894.489 passagers) et celui national (+8,36% à 2.388.508 passagers), précise l’ONDA dans ses statistiques relatives au trafic aérien commercial pour le mois de juillet 2026.

L’aéroport Casablanca Mohammed V a atteint 6.953.695 passagers, suivi notamment des aéroports Marrakech-Ménara (6.407.303), Agadir-Al Massira (2.179.857), Tanger Ibn Batouta (1.711.764) et Rabat-Salé (1.446.355), fait savoir la même source.

Le trafic aérien international a été stimulé notamment par la bonne tenue du marché européen, qui demeure le premier pourvoyeur de passagers avec 16.541.007 voyageurs (+9,29% sur un an).

Les marchés de l’Amérique du Sud, de l’Amérique du Nord et de l’Afrique ont également affiché de fortes performances, avec des hausses respectives de 34,21% à 62.880 passagers, 14,54% à 581.297 passagers et 13,74% à 1.175.674 passagers. Le trafic avec les pays du Maghreb a, quant à lui, augmenté de 10,06% à 295.188 personnes.

En revanche, le trafic avec le Moyen et l’Extrême-Orient a reculé de 4,12% à 1.238.443 passagers.

Par ailleurs, les aéroports marocains ont enregistré 164.164 mouvements d’avions à fin juillet 2026, en hausse de 9,82% en glissement annuel. L’aéroport Mohammed V a atteint 55.223 mouvements, devant Marrakech-Ménara (42.028) et Agadir-Al Massira (15.009).

Le fret aérien a, pour sa part, atteint 66.980,55 tonnes durant les sept premiers mois de l’année, soit une progression de 12,61% par rapport à la même période de 2025.

Au seul mois de juillet 2026, les aéroports du Maroc ont accueilli 3.450.846 passagers.