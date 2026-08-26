Météo Maroc : temps assez chaud ce 26 août 2026

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 26 août 2026.

– Temps assez chaud à chaud sur l’Oriental, le Sud-Est, l’Est et le Sud des provinces sahariennes.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses sur le Souss et par endroits sur les côtes et les plaines atlantiques.

– Ciel peu à passagèrement nuageux sur l’Atlas, l’Oriental et le Sud-Est, avec risque d’ondées et orages épars.

– Rafales de vent modérées sur le Tangérois, et assez fortes sur l’Oriental, l’Atlas, ses versants est et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 24/30°C sur le Sud-est, l’extrême sud du pays et le Sud de l’Oriental, de 18/23°C près des côtes et sur la vallée de Moulouya et l’Est de la Méditerranée et de 15/18°C ailleurs.

– Température en baisse générale.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, peu agitée au Nord de Safi et peu agitée à agitée au sud de Safi.