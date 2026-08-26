Nawal Badel, candidate du PAM aux élections législatives dans la circonscription de Berrechid

Nawal Badel, candidate du Parti authenticité et modernité (PAM) aux élections législatives dans la circonscription de Berrechid, a réagi au communiqué du Rassemblement national des indépendants (RNI) dénonçant les départs de plusieurs de ses élus et candidats au profit du PAM.

Dans un communiqué adressé à l’opinion publique, Nawal Badel s’est dite étonnée de la manière dont le RNI a évoqué sa candidature sous les couleurs du PAM. Elle affirme toutefois que son choix de rejoindre le parti n’est ni le fruit d’une décision précipitée ni d’une volonté passagère, mais le résultat d’une réflexion menée sur la base de son expérience politique.

La candidate explique que sa décision est notamment liée à l’évolution de son regard sur le parti qu’elle quitte. Elle lui reproche des « insuffisances » dans sa relation avec ses électeurs et ses élus, ainsi qu’une méthode de travail qu’elle juge éloignée d’une pratique politique fondée sur la proximité, le dialogue et une présence régulière sur le terrain.

Nawal Badel met, en revanche, en avant la dynamique du PAM et la méthode de travail adoptée par sa direction collective au cours des dernières années. Selon elle, cette démarche a contribué à renforcer la confiance qu’elle accorde au parti et à confirmer son choix de rejoindre ses rangs.

Elle revendique par ailleurs son « droit plein et entier » à appartenir au parti correspondant à ses convictions politiques et estime que le PAM constitue, à ses yeux, une réponse aux revendications légitimes des citoyens, loin de « slogans usés » qui, selon elle, ne convainquent plus les électeurs.

En réponse aux critiques du RNI, la candidate du PAM conclut sur le terrain électoral. Elle estime que les élections ne se gagnent pas « à coups de communiqués », mais grâce au travail de proximité, à la capacité à répondre aux attentes des citoyens et à la recherche de solutions concrètes aux problèmes qui les préoccupent.

Cette prise de position intervient alors que les tensions entre le RNI et le PAM se sont accentuées à l’approche des élections législatives du 23 septembre 2026, notamment autour du départ de plusieurs élus et personnalités du RNI vers le PAM.