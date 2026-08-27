Décès d’Abdelaziz Bennani, grande figure des droits humains au Maroc

L’avocat et militant des droits humains, Abdelaziz Bennani, est décédé ce mercredi à l’âge de 87 ans laissant derrière lui un riche et important parcours au service de la défense des droits et des libertés.

Né dans la ville de Fès, le défunt avait rejoint le barreau de Casablanca dans les années 1960, après avoir suivi des études de droit.

Engagé au sein de l’Union nationale des forces populaires, Abdelaziz Bennani s’était particulièrement consacré à la défense des prisonniers d’opinion, vouant une grande partie de sa vie au militantisme et à la défense des droits humains.

Il avait également contribué à la création de l’Organisation marocaine des droits de l’homme en 1988, avant d’en assurer la présidence entre 1992 et 2000.

Le défunt avait par ailleurs occupé le poste de président de la Fédération internationale des droits de l’homme et siégé en tant que membre de l’Instance Équité et Réconciliation.

En reconnaissance de son parcours exceptionnel, le Conseil national des droits de l’homme avait rendu hommage au défunt à travers un ouvrage collectif intitulé « Abdelaziz Bennani… l’école », saluant ainsi ses nombreuses contributions et son engagement indéfectible en faveur des droits humains.