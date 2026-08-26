Bras de fer PAM-RNI : le PAM réfute les accusations et contre-attaque

Dans un communiqué parvenu à Le Site info, le bureau du Parti authenticité et modernité (PAM) indique avoir pris connaissance du communiqué de presse publié le 25 août 2026 par le bureau politique du Rassemblement national des indépendants (RNI).

« Afin d’éclairer l’opinion publique, de lever toute ambiguïté et de rectifier les contrevérités contenues dans ledit communiqué, le PAM tient à préciser ce qui suit », peut-on lire.

« 1. Le Parti authenticité et modernité déplore vivement que son nom ait été cité dans le communiqué du RNI et que des accusations directes aient été formulées à son encontre, notamment celles portant sur « l’atteinte à l’éthique du travail politique et aux règles d’une saine compétition démocratique », ainsi que les allégations selon lesquelles le PAM aurait tenté de rallier des élus appartenant au RNI pour les présenter sous ses couleurs, en laissant entendre qu’ils auraient été soumis à des pressions ou à des contraintes.

2. Le Parti authenticité et modernité réfute catégoriquement ces accusations infondées et affirme qu’il n’a jamais contraint, ne contraint pas et ne contraindra jamais une citoyenne ou un citoyen à adhérer à ses rangs. D’abord, parce qu’une telle pratique est pénalement réprimée et moralement condamnable. Ensuite, parce que le parti défend la liberté de choix et d’adhésion, consacrée par les références internationales ainsi que par la Constitution du Royaume. Enfin, parce que le PAM respecte et estime les citoyens et fait confiance à leur capacité de discernement et de choix.

C’est pourquoi le parti privilégie le dialogue et la conviction pour renforcer ses rangs avec des compétences et des profils qui adhèrent à son projet politique, loin de toute forme de pression ou de contrainte, quelle qu’en soit la nature ou l’origine.

3. Fidèle à ses convictions de principe en matière de liberté de choix et d’adhésion, le Parti authenticité et modernité n’avait exprimé aucun mécontentement lorsque, lors des dernières élections législatives de 2021, le RNI avait présenté plus de 17 parlementaires issus auparavant de cinq formations politiques différentes, dont six parlementaires qui appartenaient au PAM, ainsi que des dizaines d’élus des conseils des collectivités territoriales et de la Chambre des conseillers.

Le Parti authenticité et modernité avait alors considéré cette démarche comme relevant de la liberté du choix politique, une liberté que le parti respecte et à laquelle il demeure attaché par principe.

4. Le Parti authenticité et modernité a veillé à ce que la présentation des candidatures de ses membres s’effectue dans le strict respect des dispositions constitutionnelles et légales en vigueur. Il continuera, comme il l’a toujours fait, à respecter la loi et l’État de droit ainsi que les institutions.

En conséquence, le parti n’acceptera de leçons de la part d’aucune partie en matière de respect de la loi ou d’attachement aux règles du travail politique et institutionnel.

Tout en réaffirmant son attachement à une pratique politique responsable, aux règles d’une compétition démocratique loyale et au respect de la liberté de choix et d’adhésion, le Parti authenticité et modernité souligne que ses portes resteront ouvertes à toutes les compétences et à toutes les énergies qui croient en son projet politique et choisissent, librement et en toute indépendance, de rejoindre ses rangs ».