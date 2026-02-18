Inondations : une aide financière de 6.000 dirhams pour chaque famille sinistrée

Des aides financières directes pouvant atteindre 6.000 dirhams ont été prévues pour chaque famille sinistrée, traduisant une démarche solidaire visant à soutenir les ménages affectés.

Une source autorisée a indiqué que le programme de soutien et d’accompagnement destiné aux populations touchées par les inondations dans plusieurs communes des provinces de Larache, Kénitra, Sidi Kacem et Sidi Slimane s’inscrit dans le cadre d’une mobilisation globale et d’une réaction immédiate face à une situation exceptionnelle.

L’octroi de ces aides est soumis à des critères précis, reposant notamment sur l’identification des douars et quartiers officiellement reconnus comme sinistrés, ainsi que sur la vérification de la résidence effective des familles concernées dans ces zones.

Les autorités s’appuient également sur les données disponibles pour confirmer l’évacuation réelle des ménages durant la période des inondations et attester de leur présence dans les secteurs touchés au moment des faits.

Selon la même source, l’aide financière est versée au chef de famille après l’envoi d’un SMS au numéro 1212 comportant ses informations d’identification. Cette procédure permet de vérifier l’éligibilité des demandeurs et d’examiner les dossiers conformément aux dispositions établies.

Des mécanismes techniques ont été mis en place afin d’éviter toute double attribution de l’aide et de prévenir les tentatives de fraude ou de demandes injustifiées, alors qu’un volume important de requêtes a été enregistré via ce numéro.

La source a par ailleurs précisé qu’un nombre significatif de dossiers a déjà été traité et que les premiers versements ont débuté cette semaine, tandis que les services compétents poursuivent l’examen des autres demandes afin d’assurer leur traitement dans les meilleurs délais.

S’agissant du soutien financier destiné à la réhabilitation des habitations, des petits commerces endommagés et à la reconstruction des logements effondrés, des commissions locales ont été mises en place dans chaque collectivité territoriale concernée.

Ces commissions sont chargées de procéder à un recensement de terrain fondé sur des critères stricts, incluant l’identification des familles effectivement évacuées, le recensement des habitations submergées ou détruites, ainsi que l’évaluation des dégâts subis par les petits commerces.

Composées de représentants des autorités locales, des élus, des services de sécurité et des secteurs concernés, ces commissions doivent établir des procès-verbaux détaillés pour chaque situation, en s’appuyant sur des vérifications de terrain rigoureuses afin de garantir la transparence et l’exactitude des opérations de recensement.