Wafa IMA Assistance lance “Serelia”, première offre de téléassistance dédiée aux seniors au Maroc

Wafa IMA Assistance, leader des services d’assistance au Maroc, annonce le lancement de son offre “ Serelia ”, première solution de téléassistance conçue spécifiquement pour les personnes âgées au Maroc.

À travers ce service innovant, l’entreprise franchit une nouvelle étape dans sa stratégie visant à renforcer l’innovation et à accélérer sa transformation digitale.

Cette offre est accessible en ligne via le site : www.wafaimaassistance.com

“Serelia”, une offre qui veille sur votre sécurité partout, 24h/24

“Cyrilia” repose sur une montre intelligente, spécialement conçue pour garantir une protection continue, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Le service comprend plusieurs garanties essentielles, notamment :

Détection des chutes

Envoi d’un appel d’urgence (SOS)

Visite médicale à domicile en cas de malaise

Transport en ambulance vers la clinique la plus proche

Appels téléphoniques réguliers pour renforcer la sérénité des seniors

En cas d’urgence, Wafa IMA Assistance est immédiatement alertée via la montre connectée. Les interventions médicales nécessaires sont alors coordonnées, tout en informant les proches.

Dans ce cadre, Mohamed Ebrahimi, Directeur Général de Wafa IMA Assistance, déclare :

« Avec Cyrilia, nous franchissons une nouvelle étape dans notre stratégie fondée sur l’innovation et la transformation digitale. Cette offre inédite illustre notre volonté de mettre la technologie au service du citoyen et de faciliter l’accès des familles marocaines à des services d’assistance fiables, connectés et centrés sur la bienveillance. »

“Serelia”… une réponse concrète aux besoins d’autonomie

“Serelia” a été conçue pour accompagner les personnes souhaitant préserver leur autonomie, tout en rassurant leurs familles.

Ce lancement consolide la position de Wafa IMA Assistance en tant qu’acteur de référence sur le marché des services digitaux d’assistance au Maroc.

Cette offre s’inscrit également dans la vision stratégique de l’entreprise, basée sur l’innovation technologique au service de la sécurité et de la qualité de vie.

À propos de Wafa IMA Assistance

Fondée en 2011, Wafa IMA Assistance est issue d’un partenariat entre trois acteurs majeurs des secteurs financier, assurantiel et de l’assistance :

Attijariwafa Bank

Wafa Assurance

Inter Mutuelles Assistance

L’entreprise propose des services 24h/24 et 7j/7 dans les domaines de l’assistance technique, médicale, voyage et décès, au Maroc et à l’international.

Elle s’appuie sur plus de 500 000 prestataires et un réseau de 9 000 établissements médicaux à travers le monde.

Pour la troisième année consécutive, Wafa IMA Assistance a reçu le prix du “Meilleur Service Client 2026”, ainsi que la certification ISO 9001 version 2015, faisant d’elle la seule société d’assistance au Maroc à cumuler ces deux distinctions.

D.Y