Météo Maroc: les températures prévues pour ce lundi
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 02 février 2026 :
Min Max
– Oujda 09 21
– Bouarfa 05 20
– Al Hoceima 08 17
– Tétouan 10 13
– Sebta 12 16
– Mellilia 12 18
– Tanger 12 15
– Kénitra 10 16
– Rabat 11 16
– Casablanca 11 16
– El Jadida 09 17
– Settat 09 12
– Safi 11 16
– Khouribga 06 11
– Béni Mellal 07 16
– Marrakech 08 19
– Meknès 08 13
– Fès 08 15
– Ifrane -01 08
-Taounate 08 13
– Errachidia 08 24
– Ouarzazate 08 21
– Agadir 12 16
– Essaouira 12 15
– Laâyoune 10 23
– Smara 09 24
– Dakhla 12 20
– Aousserd 13 30
– Lagouira 15 25
– Midelt 03 15.
