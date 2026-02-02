Maroc
A la Une

Météo Maroc: les températures prévues pour ce lundi

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)2 février 2026 - 09:00
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 02 février 2026 :

Min Max

– Oujda 09 21

– Bouarfa 05 20

– Al Hoceima 08 17

– Tétouan 10 13

– Sebta 12 16

– Mellilia 12 18

– Tanger 12 15

– Kénitra 10 16

– Rabat 11 16

– Casablanca 11 16

– El Jadida 09 17

– Settat 09 12

– Safi 11 16

– Khouribga 06 11

– Béni Mellal 07 16

– Marrakech 08 19

– Meknès 08 13

– Fès 08 15

– Ifrane -01 08

-Taounate 08 13

– Errachidia 08 24

– Ouarzazate 08 21

– Agadir 12 16

– Essaouira 12 15

– Laâyoune 10 23

– Smara 09 24

– Dakhla 12 20

– Aousserd 13 30

– Lagouira 15 25

– Midelt 03 15.

S.L.



Incidents Maroc-Sénégal : les sanctions de la CAF sont tombées
Lire l'article




Tags
Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)2 février 2026 - 09:00






Bouton retour en haut de la page