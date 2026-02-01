Météo au Maroc : vents violents, fortes pluies, neige et froid intense de lundi à mercredi

De fortes rafales de vent, d’importantes chutes de neige dès 1.500 mètres d’altitude, des pluies parfois orageuses et une baisse marquée des températures sont attendues de lundi à mercredi dans plusieurs provinces du Maroc, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM) dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Vents violents jusqu’à 90 km/h dans plusieurs provinces

La DGM prévoit de fortes rafales de vent oscillant entre 75 et 90 km/h, lundi de 00h00 à 18h00, dans les provinces d’Al Hoceima, Larache, Fahs-Anjra, Chefchaouen, M’Diq-Fnideq, Tétouan, Tanger-Assilah, Figuig, Nador, Jerada, Oujda-Angad, Taourirt, Berkane, Driouch, Guercif, Ifrane, Taza, Boulemane, Sefrou, Kénitra, Taounate, Fès, El Hajeb, Midelt et Errachidia.

Fortes chutes de neige à partir de 1.500 m

Des chutes de neige importantes, comprises entre 40 et 60 cm, sont attendues de lundi à 14h00 jusqu’à mercredi à 12h00 dans les provinces d’Al Hoceima, Sefrou, Boulemane, Taza, Guercif, Ifrane, Midelt, Béni Mellal, Khénifra et Tinghir.

Durant la même période, des chutes de neige de 10 à 40 cm concerneront les provinces d’Al Haouz, Azilal, Ouarzazate et Chefchaouen.

Fortes pluies et averses orageuses

De fortes pluies parfois orageuses, avec des cumuls de 50 à 80 mm, sont prévues de lundi à 06h00 à mardi à 12h00 dans les provinces de Tanger-Assilah, Ouezzane, Fahs-Anjra, Al Hoceima, Chefchaouen, Tétouan, Larache, M’Diq-Fnideq et Taounate.

Un épisode pluvieux de 30 à 50 mm touchera également Kénitra, Sidi Kacem, Salé, Sidi Slimane, Khémisset, Taza, Sefrou, Ifrane, Fès, Meknès, El Hajeb, Khénifra, Azilal, Béni Mellal et Moulay Yaacoub.

Baisse significative des températures

Enfin, un temps froid avec des températures comprises entre -6 et 0°C est attendu mardi dans les provinces d’Al Haouz, Azilal, Tinghir, Midelt et Ouarzazate.