L’éthique journalistique au cœur d’un débat à Casablanca

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a affirmé, mercredi à Casablanca, que les évolutions institutionnelles et législatives dans le Royaume ont consacré le rôle central de la presse professionnelle dans l’encadrement des médias au sein de la société.

Dans une allocution lue en son nom par le directeur de la communication et des relations publiques au ministère, Mustapha Amedjar, lors d’un débat organisé sur le thème « L’éthique journalistique », M. Bensaid a rappelé que le Maroc a œuvré au développement du cadre juridique régissant les professions du journalisme et des médias, aussi bien en matière de libertés et de garanties légales que d’autorégulation de la profession, dans une démarche soucieuse de garantir son libre exercice et ce, en parfaite concordance avec les règles en vigueur sur le plan international.

Lors de ce débat organisé par la Commission provisoire pour la gestion des affaires du secteur de la presse et de l’édition, il a mis, par ailleurs, l’accent sur l’effort engagé en faveur de la consolidation des entreprises de presse ainsi que leur résilience à l’appui de l’aide publique.

Un soutien, a-t-il souligné, qui vise à permettre aux entreprises de presse de poursuivre leur mission d’information et d’accompagner leur structuration, dans le cadre d’une vision et d’une conviction profondément ancrées selon lesquelles la profession journalistique au Royaume constitue un pilier fondamental de l’édifice démocratique et un élément essentiel de la confiance en celui-ci.

Pour sa part, le président de la Commission provisoire pour la gestion des affaires du secteur de la presse et de l’édition, Younès Moujahid, a indiqué que cette rencontre-débat cherche à examiner et éventuellement s’inspirer des multiples pratiques et expériences sur le registre déontologique en vigueur dans différentes autres professions, notamment la Magistrature et le Barreau.

Et de relever que le but est de susciter le débat sur les tenants et aboutissants des chartes déontologiques ainsi que les défis posés dans l’exercice de la profession.

Et pour cause, a-t-il noté, la société est aujourd’hui en mutation et il s’agit en conséquence d’accompagner cette dynamique.

Cette rencontre a été marquée par la présentation du bilan de la Commission de la déontologie journalistique et des affaires disciplinaires, ainsi que les expériences du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) et de l’ordre des avocats en matière de gestion des questions déontologiques.