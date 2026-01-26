ENOSIS accueille une délégation de Columbia Business School

Le groupe ENOSIS, groupe industriel marocain spécialisé dans les produits d’hygiène et d’entretien, a reçu une délégation de Columbia Business School à l’occasion d’une visite de ses installations industrielles, organisée dans le cadre du programme exécutif EC Africa, piloté par l’institut Chazen.

Cette rencontre s’inscrit dans la continuité des échanges engagés il y a trois ans entre le groupe marocain et la prestigieuse université américaine, à l’occasion de la participation d’ENOSIS à ce programme de formation dédié aux entreprises africaines à fort potentiel.

La visite s’est déroulée en présence d’une nouvelle cohorte de dirigeants et de cadres africains, issus de 18 nationalités du continent, participant au programme EC Africa. Elle avait pour objectif de présenter ENOSIS comme un cas d’étude concret illustrant une trajectoire de transformation stratégique réussie, ayant permis au groupe de consolider son positionnement et de s’imposer comme un acteur de référence sur le marché marocain de l’hygiène.

À cette occasion, Anwar Radi, Chairman et Fondateur du groupe ENOSIS, a souligné que « cette visite reflète la reconnaissance d’un parcours construit avec méthode, exigence et fidélité à notre ancrage local. ENOSIS est la preuve qu’une entreprise africaine peut bâtir un leadership durable en combinant vision stratégique, excellence industrielle et compréhension fine des usages réels ».

« Les étudiants ont été particulièrement inspirés par le parcours du groupe ENOSIS, par la clarté de sa trajectoire de transformation et par sa capacité à construire un leadership industriel à partir d’un ancrage local fort. Ils ont également été marqués par la culture d’entreprise du groupe, fondée sur l’exigence, l’engagement des équipes et une vision de long terme », souligne Zina Sockwell de l’institut Chazen – Columbia Business School.

Cet évènement a débuté par une présentation stratégique du groupe, suivie d’un échange approfondi avec les participants. Cette session a permis de revenir sur les choix structurants opérés par ENOSIS au cours des dernières années, notamment en matière de gouvernance, de modèle industriel intégré, d’innovation orientée usage et de construction de marques ancrées dans les réalités locales.

La rencontre s’est poursuivie par une visite des unités industrielles d’ENOSIS. Les participants ont pu découvrir concrètement l’organisation de l’outil de production, les process industriels ainsi que les investissements réalisés pour renforcer la performance, la qualité et l’efficacité opérationnelle. Cette immersion a permis d’illustrer la manière dont une stratégie industrielle maîtrisée peut constituer un levier clé de compétitivité et de création de valeur durable.

À travers cette visite, Columbia Business School a souhaité mettre en lumière une success story africaine portée par une vision long terme, une exécution rigoureuse et un ancrage local assumé. Pour ENOSIS, cet échange avec la communauté académique internationale vient confirmer la pertinence de son modèle et renforcer son ambition de contribuer activement au développement d’un tissu industriel africain compétitif, responsable et tourné vers l’avenir.