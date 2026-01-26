Tout savoir sur la 31ᵉ édition des Semaines du Film Européen au Maroc

Les Semaines du Film Européen dévoilent la programmation de leur 31ᵉ édition, qui se tiendra du 28 janvier au 11 février 2026 à Casablanca, Marrakech et Rabat. Fidèle à sa vocation depuis 1991, l’événement propose au public marocain une sélection riche et singulière de films contemporains, reflétant la diversité des écritures, des regards et des sensibilités qui traversent aujourd’hui le cinéma européen.

La sélection 2026 réunit 8 longs métrages européens récents, portés par des cinéastes majeurs, des auteurs confirmés et des nouvelles voix de la scène continentale européenne ; ainsi qu’une sélection de courts métrages issus du Sud de la Méditerranée, composante essentielle de l’identité de la manifestation et de son ancrage euro-méditerranéen.

À travers cette programmation, les Semaines du Film Européen poursuivent l’ambition de faire découvrir des œuvres fortes et souvent inédites en salles. Celles-ci interrogent les grandes thématiques actuelles tels que, la famille et la transmission, la mémoire, les croyances contemporaines ou encore la place de l’individu face aux bouleversements du monde.

Aux côtés du film d’ouverture déjà annoncé, Valeur Sentimentale de Joachim Trier, lauréat du Grand Prix du Festival de Cannes, la sélection met à l’honneur plusieurs figures majeures du cinéma européen contemporain. La programmation accorde une place importante aux récits intimes et aux dynamiques familiales, notamment avec Miroirs n°3 de Christian Petzold, un film traversé par le deuil et la quête d’identité, porté par une mise en scène épurée et sensible.

La mémoire et les traces du temps traversent également cette édition avec Silent Friend, un récit porté par le regard d’un arbre-témoin, qui observe les existences se nouer et se transformer à travers les époques, tandis que Three Goodbyes d’Isabel Coixet propose un récit délicat et profondément humain autour de la résilience face à la perte . L’Inconnu de la Grande Arche de Stéphane Demoustier revient, quant à lui, sur les coulisses d’un grand projet architectural européen, à la croisée de l’art et du pouvoir. Los Domingos d’Alauda Ruiz de Azúa dresse le portrait sensible d’une adolescente en quête de foi, tandis que Reedland de Sven Bresser s’impose comme un premier long métrage au climat aussi hypnotique qu’inquiétant .

Enfin, le cinéma d’animation est représenté par Arco d’Ugo Bienvenu, un film d’anticipation poétique, à destination des enfants et des adolescents, salué pour sa puissance visuelle et sa sensibilité. À travers cette proposition, les Semaines du Film Européen affirment ainsi leur volonté de s’adresser aux publics et cinéphiles de demain, en ouvrant la programmation à des œuvres capables de transmettre le goût du cinéma dès le plus jeune âge.

Comme chaque édition, la programmation est enrichie par une sélection de courts métrages du Sud de la Méditerranée, qui prolonge les thématiques abordées par les longs métrages. À travers L’Mina de Randa Maroufi (Maroc), Coyotes de Said Zagha (Palestine), I’m Glad You’re Dead Now de Tawfeek Barhom (Palestine), et enfin My Brother, My Brother de Saad et Abdelrahman Dnewar (Égypte), se dessinent des récits ancrés dans des réalités sociales et politiques fortes, où l’intime dialogue constamment avec le collectif.

À travers cette 31ᵉ édition, les Semaines du Film Européen réaffirment leur vocation de faire du cinéma un espace de rencontre et de dialogue entre les peuples et les cultures des deux rives de la Méditerranée.

Les Semaines du Film Européen sont organisées depuis 1991 par l’Union européenne au Maroc, en partenariat avec le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et le Centre Cinématographique Marocain.

Cette 31ᵉ édition se déploiera dans trois villes du Royaume, selon le calendrier suivant : à Casablanca, du 28 janvier au 4 février 2026 au cinéma Rif ; à Marrakech, du 30 janvier au 6 février 2026 au cinéma Le Colisée ; et à Rabat, du 4 au 11 février 2026 au cinéma Renaissance. Les projections sont ouvertes au public avec une tarification accessible, à 10 dirhams le billet, 50 dirhams le pass semaine, et 25 dirhams le pass étudiant.

SÉLECTION DES FILMS

Longs métrages

VALEUR SENTIMENTALE – Film d’ouverture

de Joachim Trier

Pays : France, Norvège, Allemagne, Suède, Danemark

Avec : Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lilleaas, Elle Fanning

Grand Prix – Festival de Cannes

ARCO – Film d’animation

d’Ugo Bienvenu

Pays : France

Cristal du long métrage – Festival d’Annecy

SILENT FRIEND

de Ildikó Enyedi

Pays : Allemagne, Hongrie, France

Avec : Tony Leung Chiu-Wai, Léa Seydoux, Luna Wedler, Enzo Brumm

Mostra de Venise – Compétition officielle, Prix Marcello Mastroianni du meilleur jeune espoir (Luna Wedler)

Festival de Toronto (TIFF) – Sélection officielle

LES DIMANCHES

d’Alauda Ruiz de Azúa

Pays : Espagne, France

Avec : Blanca Soroa, Patricia López Arnaiz, Juan Minujin

Coquille d’or – Festival de San Sebastian

L’INCONNU DE LA GRANDE ARCHE

de Stéphane Demoustier

Pays : France, Danemark

Avec : Claes Bang, Sidse Babett Knudsen, Xavier Dolan, Swann Arlaud, Michel Fau.

Sélection officielle – Festival de Cannes 2025

MIROIRS N°3

de Christian Petzold

Pays : Allemagne

Avec : Paula Beer, Barbara Auer, Matthias Brandt, Enno Trebs

Quinzaine des Cinéastes – Festival de Cannes 2025

REEDLAND

de Sven Bresser

Pays : Pays-Bas, Belgique

Avec : Gerrit Knobbe, Loïs Reinders

Semaine de la Critique – Festival de Cannes 2025

THREE GOODBYES

d’Isabel Coixet

Pays : Italie, Espagne

Avec : Alba Rohrwacher, Elio Germano

Sélection officielle – Festival de Toronto

Courts métrages du Sud de la Méditerranée

L’MINA

de Randa Maroufi

Pays : Maroc, France, Italie, Qatar

Prix Découverte Leitz Cine – Semaine de la critique, Festival de Cannes

Grand Prix court – métrage – Festival National du Film de Tanger

MY BROTHER, MY BROTHER

de Saad et Abdelrahman Dnewar

Pays : Égypte, France, Allemagne

Festival de Rotterdam, Festival de Clermont Ferrand, Festival de San Francisco

COYOTES

de Said Zagha

Pays : Palestine, France, Jordanie, Royaume-Uni

Festival de Venise – Orizontti Short Films

I’M GLAD YOU’RE DEAD NOW

de Tawfeek Barhom

Pays : Palestine, France, Grèce

Palme d’or du court – métrage – Festival de Cannes