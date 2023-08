BYD et Auto Nejma électrisent le marché marocain

Auto Nejma a décroché l’une des étoiles montantes de l’industrie automobile mondiale, la marque BYD, pour “build your dreams”, le “cauchemar de Tesla”, leader mondial des ventes de véhicules électriques et de la production de batteries lithium-ion. Les deux partenaires lancent une gamme constituée exclusivement de modèles 100 % électriques. Une première au Maroc !

Si plusieurs constructeurs chinois ont effectué leur entrée sur le marché marocain ces derniers temps, il ne faut pas prendre des vessies pour des lanternes. BYD n’est pas juste un pion de plus de l’offensive chinoise. On est face à un “game changer”, face à un acteur qui a su devenir un champion planétaire de la mobilité durable en s’appuyant sur la forte appétence de son marché domestique pour les véhicules électriques, puis en s’ouvrant à d’autres horizons, en partant à la conquête de nouveaux marchés.

Fondé en 1995 en raclant les fonds de tiroir, avec un capital de départ de 300.000 dollars seulement, le constructeur chinois, qui a d’abord fabriqué des batteries avant de s’attaquer à l’automobile en 2003, a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de 55,72 milliards d’euros et un bénéfice net de 2,2 milliards d’euros. Ses ventes mondiales ont explosé, atteignant quasiment 1,9 million d’unités, soit une progression de 155 % par rapport à 2021. Ainsi que nous l’explique Adil Bennani, directeur général d’Auto Nejma, nouveau distributeur exclusif de BYD au Maroc, les taux d’évolution exponentiels, c’est le pain quotidien de la marque ! Après avoir produit son premier million de véhicules au bout de 13 ans d’existence, le constructeur a atteint le deuxième million un an plus tard et n’a eu besoin que de six mois supplémentaires pour voir triple.

«Imaginez que vous ayez misé 100.000 dollars dans cette boîte à son lancement…», plaisante notre hôte lors du déjeuner consécutif à la conférence de presse marquant les débuts officiels de BYD sur notre marché. Une rencontre marquée par la présence d’Ad Huang, directeur général de BYD pour l’Afrique et le Moyen-Orient, autre commensal, qui rebondit parfaitement en expliquant que c’est, aujourd’hui encore, une bonne idée de miser sur BYD, sur ses produits, sur les quatre modèles 100 % électriques que lance dans un premier temps la marque sous nos latitudes (voir encadré) – deux autres produits, les BYD Seal et Dolphin, seront commercialisés avant la fin de l’année.

Un plan produit ambitieux

«La qualité des véhicules BYD n’est plus à démontrer. Nous sommes numéro un mondial en termes de vente de véhicules électriques et nos batteries n’équipent pas seulement nos véhicules, mais bon nombre de voitures européennes et chinoises», déclare-t-il. Bennani explique, pour sa part, que «le choix de s’allier à BYD a été dicté par la qualité et la fiabilité de ses modèles, mais également par la disponibilité des pièces de rechange et l’expertise nécessaire à nos équipes techniques et commerciales pour répondre efficacement aux attentes des clients marocains».

Le positionnement des quatre modèles du premier line-up marocain de BYD est «access premium», nous indique-t-on. Le déficit en termes d’image, dont peuvent pâtir les constructeurs chinois, est contrebalancé par les technologies avant-gardistes qu’abritent le crossover compact Atto 3, la berline familiale Han, le “mid-size luxury SUV” Tang, présentés en avant-première lors dudit point de presse, et le véhicule utilitaire léger T3.

Ils bénéficient tous d’une garantie rassurante (6 ans ou 150.000 km), de même que de la force de frappe d’Auto Nejma en matière de distribution automobile et d’APV, d’un réseau commercial constitué de 5 showrooms : quatre sites prêts à l’emploi, situés à Casablanca, Rabat, Marrakech et Tanger, et un en construction, à Agadir. Grâce à ce dispositif et aux atouts de l’Atto 3 et de ses frangins, Auto Nejma et BYD espèrent écouler 250 à 300 véhicules par an. Les ambitions sont fortes.

Elles le sont d’autant plus que le marché marocain traîne les savates en matière de transition énergétique et que du fait de leur arsenal technologique n’ayant rien à envier aux rivales européennes ou américaines, les modèles de la marque ne sont pas vendus à prix cassés. Mais il faut garder à l’esprit que BYD n’en est pas à son premier “miracle”.

BYD Atto 3, Han, Tang et T3 : un quatuor en or

Le line-up présenté à l’occasion de la conférence de presse de lancement de la marque BYD au Maroc a tout du “dream garage”. Quatre modèles qui ne manquent pas d’atouts, à l’image de l’Atto 3, SUV compact de 4,45 m de long, animé par un électromoteur de 204 ch et disposant d’une batterie “Blade-typed”, à lames (technologie brevetée par BYD), lui autorisant un rayon d’action de 480 km et une charge de 30 à 80 % en un peu plus de quatre heures, sur simple prise AC. Il convient de noter qu’une Wallbox de 7 kW (de fabrication BYD également) est fournie de série avec ce modèle, commercialisé à partir de 399.000 DH (prix de lancement, inférieur de 30.000 DH au prix catalogue), comme avec les trois autres.

Plus imposant (4,87 m de long), pouvant accueillir 7 passagers, l’autre SUV de la gamme, le Tang, est aussi plus puissant. Il dispose de deux électromoteurs, placés sur chacun des essieux, ce qui permet de disposer de quatre roues motrices. Ces deux blocs sont l’assurance de performances de premier plan (0 à 100 km/h en 4,9 s). La batterie du Tang lui permet, pour sa part, de bénéficier d’une autonomie de 528 km. Prix de lancement : 699.000 DH, soit une ristourne de 40.000 DH.

On évolue encore un palier plus haut avec la Han, berline intermédiaire hautes performances de près de 5 mètres de long, qui catapulte le 0 à 100 km/h en 3,9 s et dont l’autonomie atteint aussi des sommets (plus de 660 km). Comme le Tang, elle a droit au fin du fin en matière d’équipements de confort et de sécurité (sièges en cuir, écran central rotatif de grande taille, etc) et s’affiche à 739.000 DH. Elle coûtera 30.000 DH de plus quand échoira sa campagne de lancement.

Enfin, la mini-fourgonnette T3 complète la gamme. Disposant d’un volume de chargement de 3,5 m3 et d’une charge utile de 780 kg, elle peut parcourir 275 km avec une seule charge et a besoin d’un peu plus de 3 heures pour recharger de 30 à 80 % sa batterie. Elle est commercialisée à 399.000 DH.

Mehdi Labboudi / Les Inspirations ÉCO