Météo au Maroc: fortes pluies ce vendredi

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques pour le vendredi 06 février 2026 établies par la Direction générale de la météorologie :

– Pluies et averses parfois orageuses sur le Tangérois, Loukkos, le Rif, le Saïss et le Gharb.

– Pluies ou averses par moments sur le Moyen et le Haut Atlas et ses plaines Ouest voisines.

– Ciel souvent nuageux avec pluies sur les plaines atlantiques au nord d’Essaouira.

– Pluies éparses sur le Souss et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

– Chutes de neige sur l’Atlas à partir de 1600 m et sur le Rif à partir de 1400 m.

– Rafales de vent assez fortes à fortes sur les régions Nord et centre et les provinces sahariennes.

– Températures minimales de l’ordre de -03/05 °C sur l’Atlas, de 03/07 °C sur le Rif, les hauts plateaux et les versants est de l’Atlas, de 14/17 °C près des côtes et de 10/14 °C partout ailleurs.

– Température diurne en baisse.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, forte à très forte sur le Détroit, localement agitée à forte sur l’Est, forte à très forte entre Cap Spartel et Tan-Tan, peu agitée à agitée entre Tarfaya et Laâyoune, agitée à forte ailleurs.

