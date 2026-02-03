Météo: pourquoi pleut-il autant au Nord du Maroc ?

Le nord du Maroc traverse actuellement une situation météorologique exceptionnelle, marquée par une succession de perturbations actives qui touchent également la péninsule Ibérique et le sud de la France. Ces systèmes dépressionnaires provoquent des pluies durables, parfois intenses et localement orageuses, affectant particulièrement les régions du Rif et du Tangérois.

Selon la Direction de la météorologie nationale, cette situation s’explique par un fort contraste thermique entre une masse d’air froid d’origine polaire, descendant depuis l’Amérique du Nord, et de l’air chaud et humide d’origine subtropicale. Cette confrontation renforce le courant-jet, favorisant l’acheminement de grandes quantités de vapeur d’eau vers l’Europe de l’Ouest et le Maghreb sous forme de rivières atmosphériques.

Au cours de cette semaine, cette rivière atmosphérique canalise une série continue de perturbations atlantiques vers le nord-ouest du pays. Les régions du Rif, notamment Chefchaouen et Tétouan, sont parmi les plus exposées, avec des précipitations soutenues pouvant devenir localement très fortes.

La combinaison de pluies parfois intenses et orageuses, de leur répétition sur une courte période, et de bassins versants très réactifs accroît considérablement le risque de ruissellements rapides, de crues soudaines des oueds et d’inondations localisées, notamment dans les zones basses et les vallées encaissées.

