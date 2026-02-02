« Yves Saint Laurent en scène » : une nouvelle exposition au mYSLm de Marrakech

Le Musée Yves Saint Laurent Marrakech (mYSLm) a l’honneur d’annoncer l’ouverture de sa nouvelle exposition « Yves Saint Laurent en scène », dédiée aux costumes et décors de théâtre, de music-hall et de ballet.

Présentée du 31 janvier 2026 au 5 janvier 2027, l’exposition invite le public à explorer une facette moins connue, mais essentielle, du génie créatif d’Yves Saint Laurent : sa passion profonde pour les arts de la scène. Celle-ci trouve son origine dans un premier choc esthétique vécu à l’âge de 13 ans à Oran, en Algérie.

L’exposition est placée sous le co-commissariat de Stephan Janson, couturier, et de Domitille Éblé, responsable des collections au Musée Yves Saint Laurent Paris.

UN SECOND ACTE ENRICHI ET INÉDIT

Conçue comme le prolongement naturel d’un premier volet présenté à la Fondation Nicola Del Roscio à Rome en 2024, cette exposition constitue un « Acte II » exclusif.

Si l’essence du projet initial demeure, l’étape marocaine se distingue par une ambition renouvelée, enrichie de pièces inédites.

Grâce aux collections et archives de la Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent à Paris, ainsi qu’à des prêts internationaux d’exception, le parcours propose une lecture approfondie du dialogue constant entre le couturier et le spectacle vivant.

AU-DELÀ DE LA HAUTE COUTURE : LA DRAMATURGIE DU VÊTEMENT

Universellement reconnu pour avoir révolutionné la garde-robe féminine, Yves Saint Laurent fut également un costumier visionnaire.

L’exposition met en lumière cette vocation précoce, notamment à travers les maquettes de son célèbre « Illustre Théâtre » de carton.

De sa collaboration avec Roland Petit pour Cyrano de Bergerac à ses créations emblématiques pour Zizi Jeanmaire, dont le mythique Truc en plumes, le couturier a toujours recherché le mouvement, la liberté et l’incarnation du personnage.

Pour Yves Saint Laurent, le costume n’était pas un simple ornement, mais une seconde peau, destinée à sublimer le geste et la présence scénique. Des figures majeures de la scène française, telles que Sylvie Vartan ou Johnny Hallyday, ont vu leur identité artistique magnifiée par ses créations.

UNE IMMERSION AU CŒUR DE LA CRÉATION

Loin d’une présentation statique, « Yves Saint Laurent en scène » propose une scénographie immersive, plongeant le visiteur dans l’effervescence des coulisses.

Dessins préparatoires, costumes originaux – parfois réalisés par les ateliers Karinska –, décors et archives rares dialoguent tout au long du parcours. Le public est ainsi invité à saisir le moment précis où le croquis devient costume, où le tissu donne vie au personnage, dans un hommage constant à l’influence de Léon Bakst.

Cette exposition s’inscrit pleinement dans la programmation annuelle du mYSLm, réaffirmant la vocation du musée comme lieu de création, de transmission et de dialogue entre les arts.

INVITATION À LA DÉCOUVERTE

Amateurs d’art, passionnés de mode et amoureux du théâtre sont conviés à découvrir cette véritable odyssée esthétique.

Plongez dans l’univers théâtral d’Yves Saint Laurent et laissez-vous emporter par une œuvre où l’élégance se met au service de l’émotion.

INFORMATIONS PRATIQUES

Titre de l’exposition : Yves Saint Laurent – en scène

Lieu : Musée Yves Saint Laurent Marrakech (mYSLm)

Rue Yves Saint Laurent, 40090 Marrakech, Maroc

Dates : Du 30 janvier 2026 au 5 janvier 2027

Horaires : Ouvert tous les jours sauf le mercredi

De 10h00 à 18h00 (dernière admission à 17h30)