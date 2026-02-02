Le Jardin Majorelle lance le concours « Fondation Jardin Majorelle Prize »

Véritable joyau botanique et culturel, le Jardin Majorelle ne cesse de se réinventer. Aujourd’hui, la Fondation Jardin Majorelle franchit une nouvelle étape dans son soutien à la création contemporaine en annonçant l’ouverture du concours national pour la conception du second Pavillon Temporaire de la Villa Oasis.

Plus qu’un appel à projets, il s’agit d’une main tendue vers la nouvelle génération de l’architecture marocaine, lui offrant ainsi l’opportunité d’oser, de bâtir, et d’exposer au sein de l’un des sites les plus visités du Royaume.

DE L’HÉRITAGE À LA CRÉATION : PERPÉTUER LA VISION

Cette initiative s’inscrit dans le sillage du centenaire du Jardin Majorelle. Pour inaugurer ce cycle d’interventions contemporaines, Madison Cox, Président de la Fondation, avait confié en mai 2024 une carte blanche à l’architecte Hiba Bensalek. Son pavillon de 100 m², geste inaugural éphémère et écologique présenté en juin 2025, a ouvert la voie en montrant que la modernité peut dialoguer respectueusement avec la mémoire des lieux. Le concours 2026 souhaite prolonger cet état d’esprit. Il invite les candidats à imaginer un successeur à cette première œuvre : un pavillon capable de dialoguer avec l’histoire tout en répondant aux enjeux architecturaux de demain.

LE DÉFI : UNE ÉCRITURE ARCHITECTURALE DE NATURE ET D’ÉPHÉMÈRE :

La Fondation offre aux jeunes architectes une tribune exceptionnelle pour réaliser ce qui sera, pour beaucoup, leur premier projet accessible au public. Le cahier des charges invite ainsi à une réflexion exigeante et sensible, fondée d’une part, sur l’intégration harmonieuse du projet au cœur de la luxuriance végétale du jardin, d’autre part, sur une approche écologique rigoureuse privilégiant des matériaux durables, apte à susciter l’émotion en offrant aux visiteurs une expérience immersive inédite, où l’architecture est présence, est respiration, est récit.

LE JURY :

Pour départager les propositions, un comité ad hoc réunira des personnes influentes du monde de l’architecture et de la culture autour de Madison Cox, Président de la Fondation Jardin Majorelle.

POURQUOI PARTICIPER ? UNE VITRINE INTERNATIONALE :

Être lauréat de ce concours, c’est d’abord inscrire son nom dans l’histoire du Jardin Majorelle. C’est aussi bénéficier d’une visibilité médiatique nationale et internationale et c’est voir sa vision concrétisée dans un cadre prestigieux. La Fondation s’engage à accompagner le lauréat pour transformer son esquisse en une réalité bâtie, visible dès l’automne 2026.

MODALITÉS DE PARTICIPATION :

Ce concours s’adresse exclusivement aux jeunes architectes marocain.e.s diplômé.e.s de moins de 40 ans. Pour permettre à chaque talent de s’exprimer, le dossier de candidature a été pensé pour être clair et concis. Il devra réunir une fiche d’identité accompagnée d’une notice biographique, d’une note d’intention exposant la démarche et la vision du projet, d’un portfolio représentatif du parcours et des réalisations, ainsi qu’un avant-projet sommaire esquissant la conception et l’esprit du futur pavillon.

Les candidatures seront vérifiées dès réception afin de s’assurer qu’elles répondent bien aux critères et exigences du Concours Fondation Majorelle Prize. Vous recevrez une confirmation par mail dès que votre candidature aura été acceptée et validée.

Jeunes architectes, le Jardin Majorelle attend votre regard. Saisissez cette occasion unique de faire résonner votre créativité dans ce lieu mythique.

Inscrivez-vous dès aujourd’hui sur la plateforme :

https://fondationjardinmajorelleprize.com

CALENDRIER DU CONCOURS :

Dépôts des candidatures : du 16 février 2026 au 15 avril 2026 inclus.

Sélection du projet gagnant : 15 mai 2026

Ouverture du Pavillon : 30 septembre 2026