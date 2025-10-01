Naps signe un partenariat stratégique avec American Express

La fintech marocaine Naps annonce la signature d’un partenariat stratégique avec American Express, leader mondial des solutions de paiement premium. Ce partenariat va permettre à Naps d’étendre son réseau d’acceptation et confirme son ambition: accompagner la transformation des paiements électroniques au Maroc et répondre aux nouveaux besoins des commerçants et des consommateurs.

Une opportunité unique pour les commerçants marocains

Grâce à ce partenariat, les commerçants affiliés au réseau Naps peuvent désormais accepter les paiements par carte American Express, accédant ainsi à une clientèle premium et hautement solvable. Les porteurs de cartes Amex sont en majorité des voyageurs internationaux et des professionnels avec un pouvoir d’achat supérieur à la moyenne.

Ce nouveau service permet aux commerçants marocains de se positionner sur un marché mondial, en s’ouvrant notamment à une clientèle américaine de plus en plus présente au Maroc.

Un choix stratégique face aux évolutions du marché

L’intégration du réseau Amex intervient dans un contexte de forte croissance touristique au Maroc. En 2024, le pays a accueilli 17,4 millions de touristes, dont 300 000 visiteurs américains à fin septembre de la même année. Cette dynamique devrait s’amplifier avec les grands événements à venir, notamment la Coupe du Monde 2030. Le Maroc est désormais la 7e destination estivale la plus recherchée par les Américains sur Google en 2025, et ambitionne d’atteindre 1 million de touristes américains d’ici 2030.

L’ouverture récente de la ligne directe New York – Marrakech opérée par United Airlines illustre cette montée en puissance de la clientèle nord-américaine et l’attractivité du Royaume.

La technologie Naps au cœur du déploiement d’AMEX

Au même titre que Visa et Mastercard, American Express s’appuie sur l’infrastructure éprouvée de Naps, conforme aux normes internationales de sécurité et de performance, pour déployer ses solutions au Maroc. A travers ce nouveau partenariat, Naps confirme son statut d’acteur technologique de référence, agile et connecté aux grandes mutations du marché.

« Ce partenariat avec American Express marque une nouvelle étape dans notre ambition d’accélérer la digitalisation des paiements au Maroc. Il reflète notre volonté de connecter nos commerçants à une clientèle internationale premium et va nous permettre d’accélérer notre développement auprès de certaines typologies de commerçants. », souligne Mustapha Habli, Directeur Général de Naps.