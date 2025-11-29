Amical: les Lionnes de l’Atlas font match nul face au Burkina Faso

A la Une

Par LeSiteinfo avec MAP

La sélection marocaine féminine de football a fait match nul (1-1) avec son homologue burkinabè, lors d’un match amical, disputé vendredi soir au Grand Stade de Marrakech.

Les Marocaines ont ouvert le score grâce à Ibtisam Jraidi (45è), tandis que le Burkina Faso a égalisé à la 58è minute par Adèle Kabré.

Les Lionnes de l’Atlas affronteront mardi prochain l’Afrique du Sud au Grand Stade d’Agadir (19h00).

Ces rencontres s’inscrivent dans le cadre des préparatifs du Onze national pour les prochaines échéances.

S.L