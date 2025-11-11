Le FIFM dévoile sa sélection officielle
A l’occasion de sa 22e édition qui se déroulera du 28 novembre au 6 décembre 2025, le Festival International du Film de Marrakech célèbrera les cinémas du monde à travers une sélection de 82 films en provenance de 31 pays, répartis en plusieurs sections : la Compétition officielle, les séances de Gala, la section Horizons, le 11e continent, le Panorama du cinéma marocain, les séances Jeune Public & Famille et les films projetés dans le cadre des hommages. Parmi cette sélection, 8 films seront dévoilés en première mondiale ou internationale, 9 ont été accompagnés par les Ateliers de l’Atlas, le programme industrie et développement de talents du Festival, et 14 représenteront leur pays dans la course aux Oscars.
La Compétition officielle met à l’honneur les nouveaux talents du cinéma mondial à travers 14 premiers et seconds longs métrages en lice pour l’Étoile d’or, décernée par un jury présidé par le cinéaste Bong Joon-ho. Cette sélection révèle un jeune cinéma politiquement éveillé, qui interroge les injustices du monde à travers des récits intimes ou historiques, portés par une grande liberté de ton et une audace formelle remarquable.
Présenté en première mondiale, Derrière les palmiers de Meryem Benm’Barek ausculte, à travers un thriller psychologique tendu, les rapports de classe et de domination hérités du passé colonial. Le photographe australien James J. Robinson dévoilera en première internationale First Light, drame moral visuellement saisissant dans lequel une religieuse philippine questionne sa foi face à la corruption.
Plusieurs cinéastes revisitent des moments politiques décisifs de leur pays à travers des récits semi-autobiographiques : Before the Bright Day de Shih-Han Tsao évoque l’angoisse d’une génération sous la menace de la guerre à Taïwan en 1996 ; My Father’s Shadow d’Akinola Davies Jr. suit un père et ses fils dans le Nigéria en pleine crise électorale de 1993 ; Laundry de Zamo Mkhwanazi retrace les rêves d’un jeune Sud-Africain sous le régime de l’apartheid.
Les premiers longs métrages de Siyou Tan (Amoeba) et Imran Perretta (Ish) explorent avec justesse l’amitié adolescente face à l’épreuve de l’éveil politique à Singapour et dans la banlieue de Londres. Trois films dressent le portrait de femmes qui résistent et réinventent leur destin : Promis le Ciel, récit lumineux d’Erige Sehiri sur la solidarité féminine face au racisme en Tunisie ; Broken Voices, drame glaçant d’Ondřej Provazník autour d’un abus d’autorité ; et Aisha Can’t Fly Away, thriller fantastique de Morad Mostafa suivant une soudanaise en quête de liberté au Caire.
Dans les bouleversants documentaires Memory et My Father and Qaddafi, les réalisatrices Vladlena Sandu et Jihane K revisitent leurs enfances en Tchétchénie et en Libye, tissant des récits familiaux puissants à la croisée de la mémoire intime et de l’histoire collective.
Enfin, Straight Circle, satire incisive sur l’absurdité des conflits, révèle l’étonnante inventivité visuelle d’Oscar Hudson, tandis que Forastera, lumineux conte d’été sur le deuil signé Lucía Aleñar Iglesias, témoigne de la vitalité du jeune cinéma contemporain alliant audace formelle et émotion universelle.
Les 9 Séances de Gala mettront à l’honneur une sélection de films internationaux parmi les plus attendus de l’année. Cette 22ᵉ édition s’ouvrira avec Dead Man’s Wire, la comédie noire et jubilatoire de Gus Van Sant, qui livre une satire brillante des médias et du capitalisme. Maryam Touzani présentera Rue Málaga, portrait tendre et généreux d’une femme de la communauté espagnole de Tanger, magnifiquement interprétée par Carmen Maura. Dans le cadre des hommages, Guillermo del Toro dévoilera sa vision gothique et romantique de Frankenstein avec Jacob Elordi, tandis que Jodie Foster présentera Vie Privée, la comédie policière savoureuse de Rebecca Zlotowski.
Deux premières mondiales réuniront les plus grandes stars du cinéma égyptien et tunisien : El Sett, biopic de Marwan Hamed consacré à la diva Oum Kalthoum incarnée par Mona Zaki, et Sophia, thriller haletant réalisé par Dhafer L’Abidine, qui en tient également le rôle principal. Une soirée de gala célébrera Hamnet de Chloé Zhao, bouleversant récit d’amour familial, où la perte d’un enfant inspire la légende de Hamlet. Le cinéaste Neeraj Ghaywan présentera Homebound, touchant mélodrame sur l’amitié et les rêves de deux jeunes Indiens interprétés par les étoiles montantes de Bollywood, Ishaan Khatter et Vishal Jethwa.
Le festival se clôturera avec Palestine 36 d’Annemarie Jacir, mélodrame historique retraçant un moment décisif pour le peuple palestinien et réunissant parmi les plus grands acteurs du monde arabe.
La section « Horizons » présente 19 films contemporains qui dessinent un panorama du cinéma mondial, entre œuvres attendues et découvertes. Elle accueille les nouveaux films de cinéastes majeurs tels que Park Chan-wook, Claire Denis, Valérie Donzelli, Ildikó Enyedi, Jim Jarmusch, Richard Linklater, Kelly Reichardt ou Jafar Panahi, tout en mettant en lumière une nouvelle génération d’auteurs : Ali Asgari (Divine Comedy), Simón Mesa Soto (Un Poète), Teona Strugar Mitevska (Teresa) et Mélisa Godet (La Maison des femmes). La sélection Horizons célèbre aussi la vitalité du cinéma arabe, avec plusieurs films remarqués dans les plus grands festivals : Ce qu’il reste de nous de Cherien Dabis, salué à Sundance, Le Gâteau du président de Hasan Hadi et Once Upon a Time in Gaza de Arab Nasser & Tarzan Nasser, tous deux primés au Festival de Cannes, ainsi que deux oeuvres marquantes de la dernière Biennale de Venise : Un monde fragile et merveilleux de Cyril Aris et La Voix de Hind Rajab de Kaouther Ben Hania. Deux documentaires captivants complètent cette sélection : Orwell: 2+2=5 de Raoul Peck et Fatna, une femme nommée Rachid d’Hélène Harder, présenté en première mondiale.
La programmation du « 11e Continent » est composée de 6 fictions et 9 documentaires novateurs qui explorent un cinéma sans frontière, libre dans sa forme comme dans son regard. Cette sélection présente les nouveaux films de cinéastes salués par la critique (Massoud Bakhshi, Lucrecia Martel, Oliver Laxe, Hlynur Pálmason) tout en révélant une génération d’auteurs audacieux parmi lesquels Kamal Aljafari, Lana Daher, Damien Hauser, Dima El-Hor, Gianluca Matarrese, Namir Abdel Messeeh, Lemohang Mosese, Tamara Stepanyan. Cette programmation inclut également les versions restaurées de trois classiques du cinéma arabe dont Mirage de Ahmed Bouanani (1980), restauré pour l’occasion.
Le Panorama du Cinéma Marocain présente 7 fictions et documentaires réalisés par des cinéastes marocains, dont deux sont dévoilés en première mondiale ou internationale : Cinq Regards de Karim Debbagh et Porte Bagage de Abdelkarim El-Fassi. Le cinéma marocain sera particulièrement mis en valeur avec un total de 15 films, présentés dans les différentes sections du festival.
La section Jeune Public & Famille propose une programmation destinée aux enfants et adolescents de 4 à 18 ans, ainsi qu’à un public familial, à travers 13 séances dédiées qui célèbrent la curiosité et l’éveil au cinéma.
Enfin, une sélection de films de Jodie Foster, Guillermo del Toro, Raouya et Hussein Fahmi, personnalités auxquelles le festival rendra hommage, sera projetée au Palais des congrès, au Cinéma le Colisée et au Musée Yves Saint-Laurent venant compléter cette sélection riche de 82 films.
COMPÉTITION OFFICIELLE
AISHA CAN’T FLY AWAY
de Morad Mostafa
Égypte, France, Allemagne, Tunisie, Arabie Saoudite, Qatar, Soudan
avec Buliana Simon, Ziad Zaza, Mamdouh Saleh, Emad Ghoniem, Maya Mohamed, Mohamed Abd Elhady
Soutenu par les Ateliers de l’Atlas
AMOEBA
de Siyou Tan
Singapour, Pays-Bas, France, Espagne, Corée du Sud
avec Ranice Tay, Nicole Lee, Lim Shi-An, Genevieve Tan, Jack Kao, Ng Mun Poh
BEFORE THE BRIGHT DAY (NAN FANG SHI GUANG)
de Shih-Han Tsao
Taïwan
avec Hsuan-Li Chen, Kang-Ren Wu, Shu-Mei Sun, R.D. Huang, Yu-Chieh Cheng
BROKEN VOICES (SBORMISTR)
de Ondřej Provazník
République Tchèque, Slovaquie
avec Kateřina Falbrová, Juraj Loj, Maya Kintera, Zuzana Šulajová, Marek Cisovský, Ivana Wojtylová
DERRIÈRE LES PALMIERS (BEHIND THE PALM TREES)
de Meryem Benm’Barek
France, Maroc, Belgique, Royaume-Uni
avec Sara Giraudeau, Driss Ramdi, Nadia Kounda, Carole Bouquet, Olivier Rabourdin, Soumaya Akaaboune
Soutenu par les Ateliers de l’Atlas
Première mondiale
FIRST LIGHT
de James J. Robinson
Philippines, Australie
avec Ruby Ruiz, Maricel Soriano
Première internationale
FORASTERA
de Lucía Aleñar Iglesias
Espagne, Suède, Italie
avec Zoe Stein, Lluis Homar, Núria Prims, Nonni Ardal, Martina García
ISH
de Imran Perretta
Royaume-Uni
avec Farhan Hasnat, Yahya Kitana, Avin Shah, Sudha Bhuchar, Joy Crookes, Arman Mohammed
LAUNDRY (UHLANJULULO)
de Zamo Mkhwanazi
Suisse, Afrique du Sud
avec Ntobeko Sishi, Tracy September, Zekhethelo Zondi, Siyabonga Shibe, Bukamina Cebekhulu
Soutenu par les Ateliers de l’Atlas
MEMORY
de Vladlena Sandu
France, Pays-Bas
avec Amina Taisumova, Selima Agamirzaeva, Vladlena Sandu
MY FATHER AND QADDAFI
de Jihan K
États-Unis, Libye – Documentaire
MY FATHER’S SHADOW
de Akinola Davies Jr.
Royaume-Uni, Nigéria
avec Ṣọpẹ́ Dìrísù, Chibuike Marvellous Egbo, Godwin Egbo
PROMIS LE CIEL (PROMISED SKY)
de Erige Sehiri
France, Tunisie, Qatar
avec Aïssa Maïga, Laetitia Ky, Debora Lobe Nanay, Mohamed Grayaa, Foued Zaazaa, Estelle Kenza Dogbon, Touré Blamassi
Soutenu par les Ateliers de l’Atlas
STRAIGHT CIRCLE
de Oscar Hudson
Royaume-Uni
avec Luke Tittensor, Elliot Tittensor, Neil Maskel
GALA
Film d’ouverture
DEAD MAN’S WIRE
de Gus Van Sant
États-Unis
avec Bill Skarsgård, Dacre Montgomery, Al Pacino, Colman Domingo, Myha’la, Cary Elwes, Kelly Lynch
FRANKENSTEIN
de Guillermo del Toro
États-Unis
avec Oscar Isaac, Jacob Elordi, Christoph Waltz, Mia Goth, Felix Kammerer
HAMNET
de Chloé Zhao
Royaume-Uni
avec Jessie Buckley, Paul Mescal, Joe Alwyn, Emily Watson, Zac Wishart, James Lintern
HOMEBOUND
de Neeraj Ghaywan
Inde
avec Ishaan Khatter, Vishal Jethwa, Janhvi Kapoor
RUE MÁLAGA (CALLE MÁLAGA)
de Maryam Touzani
Maroc, France, Espagne, Allemagne, Belgique
avec Carmen Maura, Ahmed Boulane, Marta Etura
EL SETT
de Marwan Hamed
Égypte
avec Mona Zaki, Sayed Ragab, Ahmed Khaled Saleh, Mohamed Farag, Karim AbdelAziz, Ahmed Helmy
Soutenu par les Ateliers de l’Atlas
Première mondiale
SOPHIA
de Dhafer L’Abidine
Tunisie, Royaume-Uni
avec Jessica Brown Findlay, Dhafer L’Abidine, Jonathan Hyde, Kais Setti, Hiba Abouk, Maya Celine Gharbi
Première mondiale
VIE PRIVÉE (A PRIVATE LIFE)
de Rebecca Zlotowski
France
avec Jodie Foster, Daniel Auteuil, Virginie Efira, Mathieu Amalric, Vincent Lacoste
Closing film
PALESTINE 36
de Annemarie Jacir
Palestine, Royaume-Uni, France, Danemark, Norvège, Qatar, Arabie saoudite, Jordanie
avec Hiam Abbass, Kamel Al Basha, Yasmine Al Massri, Jalal Altawil, Robert Aramayo, Saleh Bakri, Dhafer L’Abidine, Jeremy Irons
HORIZONS
À PIED D’OEUVRE (AT WORK)
de Valérie Donzelli
France
avec Bastien Bouillon, André Marcon, Virginie Ledoyen
AUCUN AUTRE CHOIX (NO OTHER CHOICE / EOJJEOL SUGA EOPDA)
de Park Chan-wook
Corée du Sud
avec Lee Byung-hun, Son Ye-jin, Park Hee-soon, Lee Sung-min, Yeom Hye-ran, Cha Seung-won
CE QU’IL RESTE DE NOUS (ALL THAT IS LEFT OF YOU / ALLLY BAQI MINK)
de Cherien Dabis
Allemagne, Chypre
avec Saleh Bakri, Cherien Dabis, Adam Bakri, Maria Zreik, Mohammad Bakri, Mohammad Abd Elrahman
Soutenu par les Ateliers de l’Atlas
LE CRI DES GARDES (THE FENCE)
de Claire Denis
France
avec Isaach De Bankolé, Matt Dillon, Mia Mckenna-Bruce, Tom Blyth, Brian Begnan, Moussa Thiam
DIVINE COMEDY (KOMEDIE ELAHI)
de Ali Asgari
Iran, Turquie, Italie, France, Allemagne
avec Bahram Ark, Sadaf Asgari, Bahman Ark, Faezeh Rad, Mohammad Soori, Milad Ashkali
FATHER MOTHER SISTER BROTHER
de Jim Jarmusch
États-Unis, Irlande, France
avec Tom Waits, Adam Driver, Mayim Bialik, Charlotte Rampling, Cate Blanchett, Vicky Krieps
FATNA, UNE FEMME NOMMÉE RACHID (FATNA, A WOMAN NAMED RACHID)
de Hélène Harder
Maroc, France, Belgique – Documentaire
avec Fatna El Bouih
Première mondiale
LE GÂTEAU DU PRÉSIDENT (THE PRESIDENT’S CAKE / MAMLAKET AL-QASAB)
de Hasan Hadi
Irak, États-Unis, Qatar
avec Baneen Ahmed Nayyef, Sajad Mohamad Qasem, Waheed Thabet Khreibat, Rahim AlHaj
LA MAISON DES FEMMES (A PLACE FOR HER)
de Mélisa Godet
France
avec Karin Viard, Laetitia Dosch, Oulaya Amamra, Eye Haïdara, Pierre Deladonchamps, Juliette Armanet
THE MASTERMIND
de Kelly Reichardt
États-Unis
avec Josh O’Connor, Alana Haim, John Magaro , Gaby Hoffmann, Eli Gelb
NOUVELLE VAGUE
de Richard Linklater
France
avec Guillaume Marbeck, Zoey Deutch, Aubry Dullin, Adrien Rouyard, Antoine Besson, Jodie Ruth-Forest
ONCE UPON A TIME IN GAZA
de Arab Nasser & Tarzan Nasser
France, Palestine, Allemagne, Portugal, Qatar, Jordanie
avec Nader Abd Alhay, Ramzi Maqdisi, Majd Eid, Issaq Elias
Soutenu par les Ateliers de l’Atlas
ORWELL: 2+2=5
de Raoul Peck
États-Unis, France – Documentaire
avec Damian Lewis
SILENT FRIEND (STILLE FREUNDIN)
de Ildikó Enyedi
Allemagne, Hongrie, France
avec Tony Leung, Chiu-Wai, Luna Wedler, Enzo Brumm, Sylvester Groth, Martin Wuttke, Johannes Hegemann, Léa Seydoux
TERESA (MOTHER)
de Teona Strugar Mitevska
Belgique, Macédoine du Nord, Suède, Danemark, Bosnie-Herzégovine
avec Noomi Rapace, Sylvia Hoeks, Nikola Ristanovski
UN MONDE FRAGILE ET MERVEILLEUX (A SAD AND BEAUTIFUL WORLD / NOUJOUM AL AMAL WAL ALAM)
de Cyril Aris
Liban, États-Unis, Allemagne, Arabie saoudite, Qatar
avec Mounia Akl, Hasan Akil, Julia Kassar , Camille Salameh , Tino Karam, Nadyn Chalhoub
Soutenu par les Ateliers de l’Atlas
UN POÈTE (A POET / UN POETA)
de Simón Mesa Soto
Colombie, Allemagne, Suède
avec Ubeimar Rios, Rebeca Andrade, Guillermo Cardona, Allison Correa, Margarita Soto, Humberto Restrepo
UN SIMPLE ACCIDENT (IT WAS JUST AN ACCIDENT )
de Jafar Panahi
Iran, France, Luxembourg
avec Vahid Mobasseri, Mariam Afshari, Ebrahim Azizi, Hadis Pakbaten, Majid Panahi
LA VOIX DE HIND RAJAB (THE VOICE OF HIND RAJAB)
de Kaouther Ben Hania
Tunisie, France
avec Saja Kilani, Motaz Malhees, Clara Khoury, Amer Hlehel
11e CONTINENT
ANCESTRAL VISIONS OF THE FUTURE
de Lemohang Mosese
France, Lesotho, Allemagne, Qatar, Arabie saoudite – Documentaire
AND THE FISH FLY ABOVE OUR HEADS (WAL ASMAK TATIR FAWKA ROU’OUSSINA)
de Dima El-Horr
France, Liban, Arabie saoudite – Documentaire
avec Reda Sheib, Adel Slim, Qassem Abani
DO YOU LOVE ME
de Lana Daher
France, Liban, Allemagne, Qatar – Documentaire
I WANT HER DEAD (A TRUE STORY ABOUT ALMOST MURDERING MY FAMILY) (IL QUIETO VIVERE)
de Gianluca Matarrese
Italie, Suisse – Documentaire
LANDMARKS (NUESTRA TIERRA)
de Lucrecia Martel
Argentine, États-Unis, Mexique, France, Pays-Bas, Danemark – Documentaire
THE LOVE THAT REMAINS (ÁSTIN SEM EFTIR ER)
de Hlynur Pálmason
Islande, Danemark, Suède, France
avec Saga Garðarsdóttir, Sverrir Guðnason, Ída Mekkín Hlynsdóttir, Grímur Hlynsson, Þorgils Hlynsson
MEMORY OF PRINCESS MUMBI
de Damien Hauser
Suisse, Kenya, Arabie saoudite – Documentaire parodique
avec Shandra Apondi, Ibrahim Joseph, Samson Waithaka
MES FANTÔMES ARMÉNIENS (MY ARMENIAN PHANTOMS)
de Tamara Stepanyan
France, Arménie, Qatar – Documentaire
MIRAGE (THE MIRAGE / AS-SARAB)
de Ahmed Bouanani
Maroc – 1980 – Version restaurée
avec Mohamed Habachi, Mohamed Saïd Afifi, Fatima Regragui, Mohamed Razine, Mostafa Mounir
Première mondiale
LA MOMIE–LA NUIT OÙ L’ON COMPTE LES ANNÉES (THE MUMMY–THE NIGHT OF COUNTING THE YEARS / AL-MOMIA)
de Shadi Abdel Salam
Égypte – 1969 – Version restaurée
avec Ahmed Marei, Ahmed Hegazi, Zouzou Hamdi El Hakim, Nadia Lutfi
SAÏD EFFENDI (SAEED EFFENDI)
de Kameran Hosni
Irak – 1956 – Version restaurée
avec Youssef Al-Ani, Zainab Hosni, Abdel-Wahid Taha, Jaafar Al-Saadi
SIRÂT
de Oliver Laxe
Espagne, France
avec Sergi López, Bruno Núñez Arjona, Richard Bellamy, Stefania Gadda, Joshua Liam Henderson, Tonin Janvier, Jade Oukid
TOUTES MES SOEURS (ALL MY SISTERS / 3 KHÂHAR)
de Massoud Bakhshi
Autriche, France, Allemagne – Documentaire
avec Zahra, Mahya, Maleka
LA VIE APRÈS SIHAM (LIFE AFTER SIHAM)
de Namir Abdel Messeeh
Égypte, France – Documentaire
avec Siham Abdel Messeeh, Waguih Abdel Messeeh, Nermine Abdel Messeeh, Namir Abdel Messeeh
Soutenu par les Ateliers de l’Atlas
WITH HASAN IN GAZA
de Kamal Aljafari
Palestine, Allemagne, France, Qatar – Documentaire
PANORAMA DU CINÉMA MAROCAIN
AUTISTO
de Jérôme Cohen-Olivar
Maroc
avec Loubna Abidar, Sam Kanater, Youssef Bougerra, Sandia Aboutajedyne
CEUX QUI VEILLENT (THOSE WHO WATCH OVER)
de Karima Saïdi
Belgique – Documentaire
CINQ REGARDS (FIVE EYES)
de Karim Debbagh
Maroc, France – Documentaire
avec Paul Bowles, Mohamed Choukri, Mohammed Temsamany, Mohammed Mrabet, Abdelouahid Boulaich, Karim Debbagh
Première mondiale
LES FOURMIS (THE ANTS)
de Yassine Fennane
Maroc
avec Marame Ndiye, Nadia Kounda, Hicham Slaoui, Majdouline Drissi, Mansour Badri
MAUVAIS TEMPS (BAD WEATHER)
de Madane El Ghazouani
Maroc
avec Abdenbi Benniwi, Hajar Graigaa, Mohammed Maroua, Abdelghani Sennak, Noufissa Doukkali
MIRA
de Nour-Eddine Lakhmari
Maroc, Arabie saoudite
avec Safae Khatami, Zaynab Lalj, Fatima Atif, Omar Lotfi, Moussa Sylla, Ismail Fallahi
PORTE BAGAGE
de Abdelkarim El-Fassi
Pays-Bas
avec Ahlaam Teghadouini, Mahjoub Benmoussa, Mohammed Chaara
Première internationale
JEUNE PUBLIC ET FAMILLE
ARCO
de Ugo Bienvenu
France, États-Unis
avec Oscar Tresanini, Margot Ringard Oldra, Alma Jodorowsky, Swann Arlaud, Vincent Macaigne, Louis Garrel
LES BARONNES (THE BARONESSES)
de Nabil Ben Yadir & Mokhtaria Badaoui
Belgique, Luxembourg, France
avec Saadia Bentaieb, Rachida Bouganhem, Halima Amrani, Rachida Riahi, Sanya Sridi
GUILLERMO DEL TORO’S PINOCCHIO
de Guillermo del Toro, Mark Gustafson
États-Unis
avec (voix françaises) Gaël Raës, Pierre Santini, Jacques Verzier, Michel Lerousseau, Thierry Hancisse, Anne Alvaro
LE SECRET DES MÉSANGES (THE SONGBIRDS’ SECRET)
de Antoine Lanciaux
France, Belgique
avec Lucie Leontadis, Anton Souverbie-Giorgis, Marina Le Guennec, Yannick Jaulin
TOM LE CHAT : À LA RECHERCHE DU DOUDOU PERDU (TUMMY TOM AND THE LOST TEDDY BEAR / DIKKIE DIK EN DE VERDWENEN KNUFFEL)
de Joost van den Bosch & Erik Verkerk
Pays-Bas, Belgique
avec (voix françaises) Martin Spinhayer