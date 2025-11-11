Le FIFM dévoile sa sélection officielle

A l’occasion de sa 22e édition qui se déroulera du 28 novembre au 6 décembre 2025, le Festival International du Film de Marrakech célèbrera les cinémas du monde à travers une sélection de 82 films en provenance de 31 pays, répartis en plusieurs sections : la Compétition officielle, les séances de Gala, la section Horizons, le 11e continent, le Panorama du cinéma marocain, les séances Jeune Public & Famille et les films projetés dans le cadre des hommages. Parmi cette sélection, 8 films seront dévoilés en première mondiale ou internationale, 9 ont été accompagnés par les Ateliers de l’Atlas, le programme industrie et développement de talents du Festival, et 14 représenteront leur pays dans la course aux Oscars.

La Compétition officielle met à l’honneur les nouveaux talents du cinéma mondial à travers 14 premiers et seconds longs métrages en lice pour l’Étoile d’or, décernée par un jury présidé par le cinéaste Bong Joon-ho. Cette sélection révèle un jeune cinéma politiquement éveillé, qui interroge les injustices du monde à travers des récits intimes ou historiques, portés par une grande liberté de ton et une audace formelle remarquable.

Présenté en première mondiale, Derrière les palmiers de Meryem Benm’Barek ausculte, à travers un thriller psychologique tendu, les rapports de classe et de domination hérités du passé colonial. Le photographe australien James J. Robinson dévoilera en première internationale First Light, drame moral visuellement saisissant dans lequel une religieuse philippine questionne sa foi face à la corruption.

Plusieurs cinéastes revisitent des moments politiques décisifs de leur pays à travers des récits semi-autobiographiques : Before the Bright Day de Shih-Han Tsao évoque l’angoisse d’une génération sous la menace de la guerre à Taïwan en 1996 ; My Father’s Shadow d’Akinola Davies Jr. suit un père et ses fils dans le Nigéria en pleine crise électorale de 1993 ; Laundry de Zamo Mkhwanazi retrace les rêves d’un jeune Sud-Africain sous le régime de l’apartheid.

Les premiers longs métrages de Siyou Tan (Amoeba) et Imran Perretta (Ish) explorent avec justesse l’amitié adolescente face à l’épreuve de l’éveil politique à Singapour et dans la banlieue de Londres. Trois films dressent le portrait de femmes qui résistent et réinventent leur destin : Promis le Ciel, récit lumineux d’Erige Sehiri sur la solidarité féminine face au racisme en Tunisie ; Broken Voices, drame glaçant d’Ondřej Provazník autour d’un abus d’autorité ; et Aisha Can’t Fly Away, thriller fantastique de Morad Mostafa suivant une soudanaise en quête de liberté au Caire.

Dans les bouleversants documentaires Memory et My Father and Qaddafi, les réalisatrices Vladlena Sandu et Jihane K revisitent leurs enfances en Tchétchénie et en Libye, tissant des récits familiaux puissants à la croisée de la mémoire intime et de l’histoire collective.

Enfin, Straight Circle, satire incisive sur l’absurdité des conflits, révèle l’étonnante inventivité visuelle d’Oscar Hudson, tandis que Forastera, lumineux conte d’été sur le deuil signé Lucía Aleñar Iglesias, témoigne de la vitalité du jeune cinéma contemporain alliant audace formelle et émotion universelle.

Les 9 Séances de Gala mettront à l’honneur une sélection de films internationaux parmi les plus attendus de l’année. Cette 22ᵉ édition s’ouvrira avec Dead Man’s Wire, la comédie noire et jubilatoire de Gus Van Sant, qui livre une satire brillante des médias et du capitalisme. Maryam Touzani présentera Rue Málaga, portrait tendre et généreux d’une femme de la communauté espagnole de Tanger, magnifiquement interprétée par Carmen Maura. Dans le cadre des hommages, Guillermo del Toro dévoilera sa vision gothique et romantique de Frankenstein avec Jacob Elordi, tandis que Jodie Foster présentera Vie Privée, la comédie policière savoureuse de Rebecca Zlotowski.

Deux premières mondiales réuniront les plus grandes stars du cinéma égyptien et tunisien : El Sett, biopic de Marwan Hamed consacré à la diva Oum Kalthoum incarnée par Mona Zaki, et Sophia, thriller haletant réalisé par Dhafer L’Abidine, qui en tient également le rôle principal. Une soirée de gala célébrera Hamnet de Chloé Zhao, bouleversant récit d’amour familial, où la perte d’un enfant inspire la légende de Hamlet. Le cinéaste Neeraj Ghaywan présentera Homebound, touchant mélodrame sur l’amitié et les rêves de deux jeunes Indiens interprétés par les étoiles montantes de Bollywood, Ishaan Khatter et Vishal Jethwa.

Le festival se clôturera avec Palestine 36 d’Annemarie Jacir, mélodrame historique retraçant un moment décisif pour le peuple palestinien et réunissant parmi les plus grands acteurs du monde arabe.

La section « Horizons » présente 19 films contemporains qui dessinent un panorama du cinéma mondial, entre œuvres attendues et découvertes. Elle accueille les nouveaux films de cinéastes majeurs tels que Park Chan-wook, Claire Denis, Valérie Donzelli, Ildikó Enyedi, Jim Jarmusch, Richard Linklater, Kelly Reichardt ou Jafar Panahi, tout en mettant en lumière une nouvelle génération d’auteurs : Ali Asgari (Divine Comedy), Simón Mesa Soto (Un Poète), Teona Strugar Mitevska (Teresa) et Mélisa Godet (La Maison des femmes). La sélection Horizons célèbre aussi la vitalité du cinéma arabe, avec plusieurs films remarqués dans les plus grands festivals : Ce qu’il reste de nous de Cherien Dabis, salué à Sundance, Le Gâteau du président de Hasan Hadi et Once Upon a Time in Gaza de Arab Nasser & Tarzan Nasser, tous deux primés au Festival de Cannes, ainsi que deux oeuvres marquantes de la dernière Biennale de Venise : Un monde fragile et merveilleux de Cyril Aris et La Voix de Hind Rajab de Kaouther Ben Hania. Deux documentaires captivants complètent cette sélection : Orwell: 2+2=5 de Raoul Peck et Fatna, une femme nommée Rachid d’Hélène Harder, présenté en première mondiale.

La programmation du « 11e Continent » est composée de 6 fictions et 9 documentaires novateurs qui explorent un cinéma sans frontière, libre dans sa forme comme dans son regard. Cette sélection présente les nouveaux films de cinéastes salués par la critique (Massoud Bakhshi, Lucrecia Martel, Oliver Laxe, Hlynur Pálmason) tout en révélant une génération d’auteurs audacieux parmi lesquels Kamal Aljafari, Lana Daher, Damien Hauser, Dima El-Hor, Gianluca Matarrese, Namir Abdel Messeeh, Lemohang Mosese, Tamara Stepanyan. Cette programmation inclut également les versions restaurées de trois classiques du cinéma arabe dont Mirage de Ahmed Bouanani (1980), restauré pour l’occasion.

Le Panorama du Cinéma Marocain présente 7 fictions et documentaires réalisés par des cinéastes marocains, dont deux sont dévoilés en première mondiale ou internationale : Cinq Regards de Karim Debbagh et Porte Bagage de Abdelkarim El-Fassi. Le cinéma marocain sera particulièrement mis en valeur avec un total de 15 films, présentés dans les différentes sections du festival.

La section Jeune Public & Famille propose une programmation destinée aux enfants et adolescents de 4 à 18 ans, ainsi qu’à un public familial, à travers 13 séances dédiées qui célèbrent la curiosité et l’éveil au cinéma.

Enfin, une sélection de films de Jodie Foster, Guillermo del Toro, Raouya et Hussein Fahmi, personnalités auxquelles le festival rendra hommage, sera projetée au Palais des congrès, au Cinéma le Colisée et au Musée Yves Saint-Laurent venant compléter cette sélection riche de 82 films.

COMPÉTITION OFFICIELLE

AISHA CAN’T FLY AWAY

de Morad Mostafa

Égypte, France, Allemagne, Tunisie, Arabie Saoudite, Qatar, Soudan

avec Buliana Simon, Ziad Zaza, Mamdouh Saleh, Emad Ghoniem, Maya Mohamed, Mohamed Abd Elhady

Soutenu par les Ateliers de l’Atlas

AMOEBA

de Siyou Tan

Singapour, Pays-Bas, France, Espagne, Corée du Sud

avec Ranice Tay, Nicole Lee, Lim Shi-An, Genevieve Tan, Jack Kao, Ng Mun Poh

BEFORE THE BRIGHT DAY (NAN FANG SHI GUANG)

de Shih-Han Tsao

Taïwan

avec Hsuan-Li Chen, Kang-Ren Wu, Shu-Mei Sun, R.D. Huang, Yu-Chieh Cheng

BROKEN VOICES (SBORMISTR)

de Ondřej Provazník

République Tchèque, Slovaquie

avec Kateřina Falbrová, Juraj Loj, Maya Kintera, Zuzana Šulajová, Marek Cisovský, Ivana Wojtylová

DERRIÈRE LES PALMIERS (BEHIND THE PALM TREES)

de Meryem Benm’Barek

France, Maroc, Belgique, Royaume-Uni

avec Sara Giraudeau, Driss Ramdi, Nadia Kounda, Carole Bouquet, Olivier Rabourdin, Soumaya Akaaboune

Soutenu par les Ateliers de l’Atlas

Première mondiale

FIRST LIGHT

de James J. Robinson

Philippines, Australie

avec Ruby Ruiz, Maricel Soriano

Première internationale

FORASTERA

de Lucía Aleñar Iglesias

Espagne, Suède, Italie

avec Zoe Stein, Lluis Homar, Núria Prims, Nonni Ardal, Martina García

ISH

de Imran Perretta

Royaume-Uni

avec Farhan Hasnat, Yahya Kitana, Avin Shah, Sudha Bhuchar, Joy Crookes, Arman Mohammed

LAUNDRY (UHLANJULULO)

de Zamo Mkhwanazi

Suisse, Afrique du Sud

avec Ntobeko Sishi, Tracy September, Zekhethelo Zondi, Siyabonga Shibe, Bukamina Cebekhulu

Soutenu par les Ateliers de l’Atlas

MEMORY

de Vladlena Sandu

France, Pays-Bas

avec Amina Taisumova, Selima Agamirzaeva, Vladlena Sandu

MY FATHER AND QADDAFI

de Jihan K

États-Unis, Libye – Documentaire

MY FATHER’S SHADOW

de Akinola Davies Jr.

Royaume-Uni, Nigéria

avec Ṣọpẹ́ Dìrísù, Chibuike Marvellous Egbo, Godwin Egbo

PROMIS LE CIEL (PROMISED SKY)

de Erige Sehiri

France, Tunisie, Qatar

avec Aïssa Maïga, Laetitia Ky, Debora Lobe Nanay, Mohamed Grayaa, Foued Zaazaa, Estelle Kenza Dogbon, Touré Blamassi

Soutenu par les Ateliers de l’Atlas

STRAIGHT CIRCLE

de Oscar Hudson

Royaume-Uni

avec Luke Tittensor, Elliot Tittensor, Neil Maskel

GALA

Film d’ouverture

DEAD MAN’S WIRE

de Gus Van Sant

États-Unis

avec Bill Skarsgård, Dacre Montgomery, Al Pacino, Colman Domingo, Myha’la, Cary Elwes, Kelly Lynch

FRANKENSTEIN

de Guillermo del Toro

États-Unis

avec Oscar Isaac, Jacob Elordi, Christoph Waltz, Mia Goth, Felix Kammerer

HAMNET

de Chloé Zhao

Royaume-Uni

avec Jessie Buckley, Paul Mescal, Joe Alwyn, Emily Watson, Zac Wishart, James Lintern

HOMEBOUND

de Neeraj Ghaywan

Inde

avec Ishaan Khatter, Vishal Jethwa, Janhvi Kapoor

RUE MÁLAGA (CALLE MÁLAGA)

de Maryam Touzani

Maroc, France, Espagne, Allemagne, Belgique

avec Carmen Maura, Ahmed Boulane, Marta Etura

EL SETT

de Marwan Hamed

Égypte

avec Mona Zaki, Sayed Ragab, Ahmed Khaled Saleh, Mohamed Farag, Karim AbdelAziz, Ahmed Helmy

Soutenu par les Ateliers de l’Atlas

Première mondiale

SOPHIA

de Dhafer L’Abidine

Tunisie, Royaume-Uni

avec Jessica Brown Findlay, Dhafer L’Abidine, Jonathan Hyde, Kais Setti, Hiba Abouk, Maya Celine Gharbi

Première mondiale

VIE PRIVÉE (A PRIVATE LIFE)

de Rebecca Zlotowski

France

avec Jodie Foster, Daniel Auteuil, Virginie Efira, Mathieu Amalric, Vincent Lacoste

Closing film

PALESTINE 36

de Annemarie Jacir

Palestine, Royaume-Uni, France, Danemark, Norvège, Qatar, Arabie saoudite, Jordanie

avec Hiam Abbass, Kamel Al Basha, Yasmine Al Massri, Jalal Altawil, Robert Aramayo, Saleh Bakri, Dhafer L’Abidine, Jeremy Irons

HORIZONS

À PIED D’OEUVRE (AT WORK)

de Valérie Donzelli

France

avec Bastien Bouillon, André Marcon, Virginie Ledoyen

AUCUN AUTRE CHOIX (NO OTHER CHOICE / EOJJEOL SUGA EOPDA)

de Park Chan-wook

Corée du Sud

avec Lee Byung-hun, Son Ye-jin, Park Hee-soon, Lee Sung-min, Yeom Hye-ran, Cha Seung-won

CE QU’IL RESTE DE NOUS (ALL THAT IS LEFT OF YOU / ALLLY BAQI MINK)

de Cherien Dabis

Allemagne, Chypre

avec Saleh Bakri, Cherien Dabis, Adam Bakri, Maria Zreik, Mohammad Bakri, Mohammad Abd Elrahman

Soutenu par les Ateliers de l’Atlas

LE CRI DES GARDES (THE FENCE)

de Claire Denis

France

avec Isaach De Bankolé, Matt Dillon, Mia Mckenna-Bruce, Tom Blyth, Brian Begnan, Moussa Thiam

DIVINE COMEDY (KOMEDIE ELAHI)

de Ali Asgari

Iran, Turquie, Italie, France, Allemagne

avec Bahram Ark, Sadaf Asgari, Bahman Ark, Faezeh Rad, Mohammad Soori, Milad Ashkali

FATHER MOTHER SISTER BROTHER

de Jim Jarmusch

États-Unis, Irlande, France

avec Tom Waits, Adam Driver, Mayim Bialik, Charlotte Rampling, Cate Blanchett, Vicky Krieps

FATNA, UNE FEMME NOMMÉE RACHID (FATNA, A WOMAN NAMED RACHID)

de Hélène Harder

Maroc, France, Belgique – Documentaire

avec Fatna El Bouih

Première mondiale

LE GÂTEAU DU PRÉSIDENT (THE PRESIDENT’S CAKE / MAMLAKET AL-QASAB)

de Hasan Hadi

Irak, États-Unis, Qatar

avec Baneen Ahmed Nayyef, Sajad Mohamad Qasem, Waheed Thabet Khreibat, Rahim AlHaj

LA MAISON DES FEMMES (A PLACE FOR HER)

de Mélisa Godet

France

avec Karin Viard, Laetitia Dosch, Oulaya Amamra, Eye Haïdara, Pierre Deladonchamps, Juliette Armanet

THE MASTERMIND

de Kelly Reichardt

États-Unis

avec Josh O’Connor, Alana Haim, John Magaro , Gaby Hoffmann, Eli Gelb

NOUVELLE VAGUE

de Richard Linklater

France

avec Guillaume Marbeck, Zoey Deutch, Aubry Dullin, Adrien Rouyard, Antoine Besson, Jodie Ruth-Forest

ONCE UPON A TIME IN GAZA

de Arab Nasser & Tarzan Nasser

France, Palestine, Allemagne, Portugal, Qatar, Jordanie

avec Nader Abd Alhay, Ramzi Maqdisi, Majd Eid, Issaq Elias

Soutenu par les Ateliers de l’Atlas

ORWELL: 2+2=5

de Raoul Peck

États-Unis, France – Documentaire

avec Damian Lewis

SILENT FRIEND (STILLE FREUNDIN)

de Ildikó Enyedi

Allemagne, Hongrie, France

avec Tony Leung, Chiu-Wai, Luna Wedler, Enzo Brumm, Sylvester Groth, Martin Wuttke, Johannes Hegemann, Léa Seydoux

TERESA (MOTHER)

de Teona Strugar Mitevska

Belgique, Macédoine du Nord, Suède, Danemark, Bosnie-Herzégovine

avec Noomi Rapace, Sylvia Hoeks, Nikola Ristanovski

UN MONDE FRAGILE ET MERVEILLEUX (A SAD AND BEAUTIFUL WORLD / NOUJOUM AL AMAL WAL ALAM)

de Cyril Aris

Liban, États-Unis, Allemagne, Arabie saoudite, Qatar

avec Mounia Akl, Hasan Akil, Julia Kassar , Camille Salameh , Tino Karam, Nadyn Chalhoub

Soutenu par les Ateliers de l’Atlas

UN POÈTE (A POET / UN POETA)

de Simón Mesa Soto

Colombie, Allemagne, Suède

avec Ubeimar Rios, Rebeca Andrade, Guillermo Cardona, Allison Correa, Margarita Soto, Humberto Restrepo

UN SIMPLE ACCIDENT (IT WAS JUST AN ACCIDENT )

de Jafar Panahi

Iran, France, Luxembourg

avec Vahid Mobasseri, Mariam Afshari, Ebrahim Azizi, Hadis Pakbaten, Majid Panahi

LA VOIX DE HIND RAJAB (THE VOICE OF HIND RAJAB)

de Kaouther Ben Hania

Tunisie, France

avec Saja Kilani, Motaz Malhees, Clara Khoury, Amer Hlehel

11e CONTINENT

ANCESTRAL VISIONS OF THE FUTURE

de Lemohang Mosese

France, Lesotho, Allemagne, Qatar, Arabie saoudite – Documentaire

AND THE FISH FLY ABOVE OUR HEADS (WAL ASMAK TATIR FAWKA ROU’OUSSINA)

de Dima El-Horr

France, Liban, Arabie saoudite – Documentaire

avec Reda Sheib, Adel Slim, Qassem Abani

DO YOU LOVE ME

de Lana Daher

France, Liban, Allemagne, Qatar – Documentaire

I WANT HER DEAD (A TRUE STORY ABOUT ALMOST MURDERING MY FAMILY) (IL QUIETO VIVERE)

de Gianluca Matarrese

Italie, Suisse – Documentaire

LANDMARKS (NUESTRA TIERRA)

de Lucrecia Martel

Argentine, États-Unis, Mexique, France, Pays-Bas, Danemark – Documentaire

THE LOVE THAT REMAINS (ÁSTIN SEM EFTIR ER)

de Hlynur Pálmason

Islande, Danemark, Suède, France

avec Saga Garðarsdóttir, Sverrir Guðnason, Ída Mekkín Hlynsdóttir, Grímur Hlynsson, Þorgils Hlynsson

MEMORY OF PRINCESS MUMBI

de Damien Hauser

Suisse, Kenya, Arabie saoudite – Documentaire parodique

avec Shandra Apondi, Ibrahim Joseph, Samson Waithaka

MES FANTÔMES ARMÉNIENS (MY ARMENIAN PHANTOMS)

de Tamara Stepanyan

France, Arménie, Qatar – Documentaire

MIRAGE (THE MIRAGE / AS-SARAB)

de Ahmed Bouanani

Maroc – 1980 – Version restaurée

avec Mohamed Habachi, Mohamed Saïd Afifi, Fatima Regragui, Mohamed Razine, Mostafa Mounir

Première mondiale

LA MOMIE–LA NUIT OÙ L’ON COMPTE LES ANNÉES (THE MUMMY–THE NIGHT OF COUNTING THE YEARS / AL-MOMIA)

de Shadi Abdel Salam

Égypte – 1969 – Version restaurée

avec Ahmed Marei, Ahmed Hegazi, Zouzou Hamdi El Hakim, Nadia Lutfi

SAÏD EFFENDI (SAEED EFFENDI)

de Kameran Hosni

Irak – 1956 – Version restaurée

avec Youssef Al-Ani, Zainab Hosni, Abdel-Wahid Taha, Jaafar Al-Saadi

SIRÂT

de Oliver Laxe

Espagne, France

avec Sergi López, Bruno Núñez Arjona, Richard Bellamy, Stefania Gadda, Joshua Liam Henderson, Tonin Janvier, Jade Oukid

TOUTES MES SOEURS (ALL MY SISTERS / 3 KHÂHAR)

de Massoud Bakhshi

Autriche, France, Allemagne – Documentaire

avec Zahra, Mahya, Maleka

LA VIE APRÈS SIHAM (LIFE AFTER SIHAM)

de Namir Abdel Messeeh

Égypte, France – Documentaire

avec Siham Abdel Messeeh, Waguih Abdel Messeeh, Nermine Abdel Messeeh, Namir Abdel Messeeh

Soutenu par les Ateliers de l’Atlas

WITH HASAN IN GAZA

de Kamal Aljafari

Palestine, Allemagne, France, Qatar – Documentaire

PANORAMA DU CINÉMA MAROCAIN

AUTISTO

de Jérôme Cohen-Olivar

Maroc

avec Loubna Abidar, Sam Kanater, Youssef Bougerra, Sandia Aboutajedyne

CEUX QUI VEILLENT (THOSE WHO WATCH OVER)

de Karima Saïdi

Belgique – Documentaire

CINQ REGARDS (FIVE EYES)

de Karim Debbagh

Maroc, France – Documentaire

avec Paul Bowles, Mohamed Choukri, Mohammed Temsamany, Mohammed Mrabet, Abdelouahid Boulaich, Karim Debbagh

Première mondiale

LES FOURMIS (THE ANTS)

de Yassine Fennane

Maroc

avec Marame Ndiye, Nadia Kounda, Hicham Slaoui, Majdouline Drissi, Mansour Badri

MAUVAIS TEMPS (BAD WEATHER)

de Madane El Ghazouani

Maroc

avec Abdenbi Benniwi, Hajar Graigaa, Mohammed Maroua, Abdelghani Sennak, Noufissa Doukkali

MIRA

de Nour-Eddine Lakhmari

Maroc, Arabie saoudite

avec Safae Khatami, Zaynab Lalj, Fatima Atif, Omar Lotfi, Moussa Sylla, Ismail Fallahi

PORTE BAGAGE

de Abdelkarim El-Fassi

Pays-Bas

avec Ahlaam Teghadouini, Mahjoub Benmoussa, Mohammed Chaara

Première internationale

JEUNE PUBLIC ET FAMILLE

ARCO

de Ugo Bienvenu

France, États-Unis

avec Oscar Tresanini, Margot Ringard Oldra, Alma Jodorowsky, Swann Arlaud, Vincent Macaigne, Louis Garrel

LES BARONNES (THE BARONESSES)

de Nabil Ben Yadir & Mokhtaria Badaoui

Belgique, Luxembourg, France

avec Saadia Bentaieb, Rachida Bouganhem, Halima Amrani, Rachida Riahi, Sanya Sridi

GUILLERMO DEL TORO’S PINOCCHIO

de Guillermo del Toro, Mark Gustafson

États-Unis

avec (voix françaises) Gaël Raës, Pierre Santini, Jacques Verzier, Michel Lerousseau, Thierry Hancisse, Anne Alvaro

LE SECRET DES MÉSANGES (THE SONGBIRDS’ SECRET)

de Antoine Lanciaux

France, Belgique

avec Lucie Leontadis, Anton Souverbie-Giorgis, Marina Le Guennec, Yannick Jaulin

TOM LE CHAT : À LA RECHERCHE DU DOUDOU PERDU (TUMMY TOM AND THE LOST TEDDY BEAR / DIKKIE DIK EN DE VERDWENEN KNUFFEL)

de Joost van den Bosch & Erik Verkerk

Pays-Bas, Belgique

avec (voix françaises) Martin Spinhayer