Météo Maroc: rafales de vent et brume ce mardi

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour mardi 11 novembre 2025 :

– Nuages bas matinaux et nocturnes assez denses avec formations brumeuses par endroits sur les plaines atlantiques.

– Rafales de vent modérées à assez fortes sur les haut et moyen atlas et les hauts plateaux orientaux.

– Ciel peu a passagèrement nuageux sur le sud-est des provinces sahariennes.

– Température minimale de l’ordre de 04/09°c sur l’atlas, le rif et les hauts plateaux orientaux, de 14/20°c sur les provinces sahariennes, l’extrême sud-est et le Souss et de 08/15°c partout ailleurs.

– Températures maximales en légère hausse sur la Méditerranée, le Tangérois, le Souss et le nord-est des provinces sahariennes et en légère baisse ou variant peu ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Larache et Tan-Tan, agitée à agitée entre Tan-Tan et Boujdour et agitée ailleurs.

S.L