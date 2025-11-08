Innovation Day, capital humain… ce que réalise Schneider à Casablanca (VIDEO)

Pour Jean-Pascal Tricoire, président du conseil administratif de Schneider Electric, «l’énergie est la base de tout développement. C’est un passeport pour le progrès, mais également un facteur clé dans la lutte contre le réchauffement climatique».

En matière d’industrie et automatisation, Schneider fournit l’électricité nécessaire aux chaînes de production et intègre des systèmes d’automation industrielle. Cela permet d’optimiser la consommation énergétique et d’améliorer la fiabilité des process industriels, que ce soit dans l’agroalimentaire, l’automobile ou la chimie.

La triple révolution électrique favorise le développement de micro-réseaux, souvent alimentés par des énergies renouvelables et couplés à des systèmes de stockage. Ces infrastructures permettent aux entreprises et aux particuliers de produire leur propre électricité, de sécuriser l’approvisionnement et de réduire les coûts. Schneider met en avant la culture du partenariat, impliquant ingénieurs, fabricants, installateurs et développeurs de logiciels.

L’Innovation Day, organisé au Maroc, illustre cette approche en réunissant les grands utilisateurs, industriels et experts, pour partager solutions et stratégies et renforcer les liens humains et professionnels au sein de l’écosystème énergétique et digital. Comme le souligne Tricoire, «toute installation énergétique sera avec nous pendant 20, 30 ou 40 ans. Il faut la penser ainsi en amont pour un monde plus électrique et plus connecté. Et c’est ce que nous faisons».