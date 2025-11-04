Clap de fin pour le festival de Tétouan : le palmarès de la 30ᵉ édition

La 30ᵉ édition du Festival de Tétouan a mis en lumière les films et les artistes qui font vibrer le cinéma méditerranéen d’aujourd’hui.

Le Festival s’est clôturé samedi soir par une émouvante cérémonie dans le mythique Théâtre Cinéma Espagnol.

Présidé par Leonardo Di Costanzo (réalisateur, Italie), le jury était composé d’Asmae Al Moudir (réalisatrice et scénariste, Maroc), Serge Barbuccia (acteur et metteur en scène, France), Isabel Machado (productrice et directrice de festivals, Portugal) et Amir Ramsis (réalisateur et scénariste, Égypte).

Ils ont partagé leur regard croisé sur les dix films en compétition pour distinguer les œuvres les plus remarquables, tant pour leur narration que pour leur originalité et leur approche artistique :

Grand Prix de la ville de Tétouan Tamouda

Il tempo che ci vuole, de Francesca Comencini, Italie -France, 2024.

– remis en son absence à l’actrice marocaine Anissa Laanaya.

Prix spécial du Jury Mohamed Reggab

Bande sonore d’un coup d’État, de Johan Grimonprez, France, Belgique, 2024.

– remis en son absence à l’actrice marocaine Amal Ayouch.

Prix pour la première œuvre Azzeddine Meddour

La Guitarra Flamenca de Yerai Cortés, d’Antón Álvarez, Espagne,2024.

– remis en son absence à l’actrice marocaine Hind Bouazzaoui.

Prix d’interprétation masculine

Saad Mouak dans le film Sonate nocturne, d’Abdeslam Kelai, Maroc,2024.

Prix d’interprétation féminine

Ghjuvanna Benedetti dans le film Le Royaume, de Julien Colonna, France, 2024

– remis en son absence à la representante de FCMT en Italie.

Prix de la Critique Mustapha Mesnaoui

Vermiglio ou La Mariée des Montagnes, de Maura Delpero, Italie, France, Belgique, 2024.

– remis par le réalisateur Charif Tribak à Carlotta Gamba actrice du film.

Mention spécial

Le Lac bleu, de Daoud Aoulad-syad, Maroc,2024.

La cérémonie de clôture a également été l’occasion de rendre hommage à l’actrice espagnole Aida Folch, pour saluer son parcours et sa contribution au cinéma méditerranéen. Prix remis par M. Abdellatif El Bazi, Responsable des conventions culturelles et publications.

Cette édition a également été marquée par l’organisation de la 3ème édition des « Ateliers de Tétouan », un programme dédié au soutien de projets de longs métrages de fiction et de documentaires en phase de développement, portés par des talents originaires des pays du bassin méditerranéen. Cette année, 10 projets ont été retenus parmi 138 candidatures.

Après trois jours de formation intensive et des sessions de pitching devant un jury composé de Layaly Badr (écrivaine et scénariste, Palestine‑Jordanie), Mohamed Noureddine Afaya (écrivain et universitaire, Maroc), Christoph Thoke (producteur, Allemagne) et Ignacio Vuelta (réalisateur et producteur, Espagne), les projets récompensés lors de cette édition sont :

1er Prix : Laissées-Pour-Compte, de Kenza Tazi – Long-métrage / Fiction.

2ème Prix : La Clôture, de Essam Hayder – Long-métrage / Fiction.

3ème Prix : Les enfants du dragon, de Ayoub Boudadi –– Long-métrage / Documentaire.

La 30ᵉ édition confirme le rayonnement du Festival de Tétouan, qui depuis trois décennies offre une plateforme vivante pour le cinéma méditerranéen, mêlant découverte de nouveaux talents, célébration d’artistes confirmés et rencontres professionnelles.

https://festivaltetouan.org/

https://www.instagram.com/festivalcinematetouan/