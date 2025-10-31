Résolution en faveur du Sahara marocain à l’ONU : la France félicite le Maroc

L’ambassade de France au Maroc salue l’adoption ce jour par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution 2797 par 11 voix favorables.

« L’adoption de ce texte constitue une étape importante dans le règlement de la question du Sahara occidental. Cette résolution se distingue à plusieurs égards de celles adoptées ces dernières années à ce sujet », souligne un communiqué de l’Ambassade de France au Maroc.

« Ainsi, la résolution indique que l’Envoyé personnel du Secrétaire général conduira les négociations « en prenant pour base la proposition d’autonomie du Maroc ». Ce résultat a donné lieu, depuis plusieurs mois, à une importante coordination diplomatique entre la France et le Maroc », ajoute le communiqué.

L’explication de vote de la France, prononcée au Conseil de sécurité par le représentant permanent de la France auprès de l’Organisation des Nations Unies, Jérôme BONNAFONT, souligne que :

« L’autonomie sous souveraineté marocaine constitue la seule base pour aboutir à une solution politique juste, durable et négociée, conformément aux résolutions de ce Conseil. Un consensus international de plus en plus large se dégage en ce sens. Il était important que le Conseil se saisisse de cette dynamique, comme il le fait désormais par cette résolution. C’est un succès collectif. »

L’ambassadeur de France au Maroc, Christophe LECOURTIER, a fait la déclaration suivante :

« L’adoption de cette résolution par le Conseil de sécurité constitue une étape importante. D’une part, elle conclut de longs mois d’efforts diplomatiques du Maroc, aux côtés duquel la France a pris toute sa part comme s’y était engagé le Président de la République en juillet 2024. D’autre part, elle ouvre la voie à une nouvelle phase de négociations pour laquelle l’Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations Unies a reçu un mandat fort du Conseil et qui devrait faire une place centrale à la proposition marocaine d’autonomie. »