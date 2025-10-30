Le Conseil de sécurité examinera vendredi le dossier du Sahara marocain

Le Conseil de sécurité devrait tenir, ce vendredi en soirée, sa séance consacrée à la question du Sahara marocain, conformément au programme officiel publié sur son site internet.

Le Conseil avait décidé de reporter à vendredi la séance initialement prévue ce jeudi, consacrée au vote sur le projet de résolution onusienne concernant le différend autour du Sahara marocain, précisant qu’il s’agit d’une « procédure habituelle ne prêtant à aucune autre interprétation ».

La réunion ouverte du Conseil de sécurité, qui devait porter sur le renouvellement du mandat de la MINURSO arrivant à échéance demain vendredi, a ainsi été reprogrammée, le Conseil tenant à la même heure une session dédiée à la situation au Soudan.

Il convient de rappeler que des consultations ont débuté il y a quelques jours au sein du Conseil de sécurité au sujet du projet de résolution présenté par les États-Unis. Ce texte réaffirme que l’initiative marocaine d’autonomie, sous souveraineté du Royaume, constitue la solution réaliste et unique au différend régional autour du Sahara, et recommande la prolongation du mandat de la MINURSO jusqu’au 31 janvier 2026.