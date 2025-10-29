Météo Maroc : faibles pluies ce jeudi 30 octobre 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 30 octobre 2025.

– Faibles pluies par moment sur le Nord-Ouest du pays et le Rif occidental.

– Temps passagèrement nuageux sur les plaines Atlantiques Nord et Centre.

– Nuages bas avec formations brumeuses par endroits sur les plaines Atlantiques, le matin et la nuit.

– Rafales de vent assez fortes la matinée sur le Moyen Atlas et le Rif.

– Températures minimales de l’ordre de 03/08°C sur l’Atlas, de 09/13 sur les Hauts plateaux orientaux et le Rif, de 19/23°C sur le Sud des provinces sahariennes et de 14/18°C partout ailleurs.

– Température du jour en légère hausse sur l’Atlas.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et peu agitée à agitée sur le Détroit et le long du littoral atlantique.