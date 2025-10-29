Espagne: démantèlement de deux réseaux criminels en collaboration avec la DGSN

Par LeSiteinfo avec MAP

La police nationale espagnole a annoncé, mercredi, le démantèlement de deux organisations criminelles internationales spécialisées dans le trafic de hachich, dans le cadre d’une opération conjointe menée en étroite collaboration avec la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Cette opération, menée en coordination aussi avec le Parquet de la Cour d’appel de Tanger, a permis la saisie de 20 tonnes de hachich dissimulées dans des cargaisons de poivrons à bord de camions frigorifiques, indique la police espagnole dans un communiqué.

Les investigations ayant permis cette saisie ont été engagées sur la base d’informations échangées avec les autorités marocaines et qui ont abouti à l’identification de deux convois de camions soupçonnés de transporter d’importantes quantités de drogue.

Le premier convoi a été intercepté à Sanlúcar de Barrameda, dans la province de Cadix, où les agents ont mis la main sur 12 tonnes de hachich cachées dans des doubles fonds derrière des caisses de poivrons. Quinze personnes ont été arrêtées dans le cadre de cette première opération.

Trois jours plus tard, une seconde opération menée dans la province de Grenade a permis la saisie de 8 tonnes supplémentaires de hachich et l’arrestation de cinq autres individus.

Au total, vingt personnes ont été interpellées et placées en détention pour trafic de drogue et appartenance à une organisation criminelle.

Les perquisitions effectuées ont également permis la saisie de neuf véhicules, dont des camions et des remorques, une arme automatique et plus de 7.000 euros en espèces.

La police nationale espagnole, qui a salué la précieuse collaboration des autorités marocaines, a souligné que cette opération conjointe témoigne de « l’excellence de la coopération en matière de sécurité entre le Maroc et l’Espagne, fondée sur la confiance mutuelle, la coordination efficace et la volonté commune de combattre les réseaux criminels transnationaux impliqués dans le trafic de drogue ».

S.L.