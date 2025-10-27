80ᵉ anniversaire des Nations Unies: Barid Al-Maghrib émet un timbre commémoratif

À l’occasion de la célébration du 80ᵉ anniversaire des Nations Unies, le Groupe Barid Al-Maghrib annonce, en partenariat avec le Centre d’Information des Nations Unies (CINU) au Maroc, l’émission d’un timbre-poste commémoratif intitulé « Nations Unies : 80 ans ».

La cérémonie de dévoilement de cette émission spéciale s’est tenue le vendredi 24 octobre 2025 à Rabat, en présence de Mme Nathalie Fustier, Coordonnatrice résidente du Système des Nations Unies au Maroc, et de M. Amin Benjelloun Touimi, Directeur Général du Groupe Barid Al-Maghrib. Ont également pris part à cet événement des représentants de ministères et d’institutions nationales, du corps diplomatique ainsi que d’organisations du système onusien à Rabat.

Ce timbre commémoratif met en lumière le rôle essentiel de l’Organisation des Nations Unies à travers une composition symbolique représentant le siège de l’ONU, les drapeaux des États membres, le logo officiel du 80ᵉ anniversaire associé à l’emblème des Nations Unies, ainsi qu’une carte du monde illustrant l’universalité de l’Organisation. Des silhouettes stylisées aux bras levés incarnent l’élan collectif des peuples vers un avenir de paix, de coopération et de prospérité partagée, en écho au slogan « Construire notre avenir ensemble ».

À travers cette émission, Barid Al-Maghrib réaffirme son engagement à valoriser les événements marquants de l’histoire mondiale et les idéaux universels de solidarité, de paix et de développement.

Cette commémoration s’inscrit dans le cadre d’une collaboration historique entre Barid Al-Maghrib et le Centre d’Information des Nations Unies, marquée par de nombreuses émissions philatéliques célébrant les anniversaires et grandes étapes de l’Organisation, témoignant ainsi d’un partenariat durable au service des valeurs universelles.