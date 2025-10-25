Accident mortel sur la route de Kénitra

Un jeune homme est décédé, dans les premières heures de ce samedi, dans un terrible accident de la route survenu dans la zone d’El Khodadira, relevant de la commune d’Arbaoua, dans la province de Kénitra.

Selon les informations recueillies par Le Site info, le véhicule de la victime a dévié de la route avant de percuter un arbre. L’accident a d’ailleurs mobilisé les autorités qui se sont rendues sur les lieux et ont transféré la dépouille à la morgue pour autopsie.

Par ailleurs, une enquête a été ouverte, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances exactes de ce drame.

H.M.