La RAM se dote d’un parc automobile 100% électrique

Par LeSiteinfo avec MAP

La compagnie aérienne, Royal Air Maroc (RAM), devient la première entreprise marocaine à disposer d’un parc automobile entièrement électrique, affirmant ainsi l’engagement du groupe RAM en faveur de la réduction de son impact environnemental.

Le groupe a initié le remplacement progressif des véhicules roulant à moteurs thermiques par des voitures totalement électriques, indique RAM dans un communiqué, ajoutant que la première phase s’est déroulée avec succès, au niveau de la compagnie aérienne, de la société de services aéroportuaires, RAM Handling, et de la filiale RAM Express.

« En réalisant avec succès la transition verte de leurs parcs automobiles, elles deviennent ainsi les premières entreprises marocaines à disposer d’une flotte automobile 100% électrique », souligne la même source. Cette transition permet, désormais, au groupe, d’assurer une réduction de l’ordre de 400 tonnes par an de l’empreinte carbone, tout en améliorant les performances opérationnelles et en réduisant les coûts inhérents à la gestion du parc.

En effet, pour cette première phase, près de 200 véhicules électriques (de types compacte et utilitaire) sont concernés par cette transition.

Le groupe s’est équipé auprès de « Leader Location », filiale du groupe Auto-Hall, et ce dans le cadre de contrats en location longue durée, fait savoir le communiqué.

Dans le détail, le parc automobile électrique du groupe est réparti sur le siège social de la compagnie nationale à Casablanca et sur les aéroports de Casablanca, Rabat, Oujda, Fès, Agadir, Marrakech, Dakhla, Laâyoune, Al Hoceima, Tétouan, Errachidia, Essaouira, Tanger et de Nador. Suivront, dans une seconde phase, les véhicules d’assistance aéroportuaires.

A cette occasion, le président directeur général du groupe RAM, Hamid Addou a déclaré, cité par le communiqué: « Nous sommes très heureux aujourd’hui de concrétiser l’un de nos objectifs majeurs dans le cadre de notre démarche volontariste de lutte contre le réchauffement climatique ».

Et d’ajouter : « cette action importante s’inscrit en ligne avec nos engagements de Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE), que nous allons poursuivre et renforcer en vue d’atteindre notre objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050 ». Dans ce cadre, le groupe RAM assure tout le dispositif lié à l’investissement et les infrastructures que nécessite cette transformation.

Outre les services d’intervention technique, près de 70 bornes de recharge ont été installées dans les différents sites concernés, dont une majorité sont alimentées en énergie solaire. Elles sont réparties au niveau du siège de la compagnie nationale et des aéroports nationaux.

Pour répondre aux besoins des utilisateurs pour un usage inter-villes des véhicules, le Groupe a ainsi souscrit à une solution d’alimentation permettant de recharger les véhicules dans des stations équipées. Cette solution offre une plus grande flexibilité tout en assurant une gestion optimisée des coûts de recharge.

Cette action s’ajoute à de nombreuses initiatives lancées par le groupe dans le cadre de sa politique RSE, telles que la production d’électricité à partir de panneaux photovoltaïques, la réduction de la consommation d’énergie dans ses installations et le tri et la valorisation des déchets.

Royal Air Maroc a également été la première compagnie aérienne africaine à effectuer le premier vol au départ de l’Afrique neutre en carbone et ravitaillé en carburant d’aviation durable (SAF) ainsi que le premier vol durable reliant l’Afrique à l’Europe.

Ces efforts ont permis à la compagnie aérienne d’obtenir de nombreuses certifications et labels, dont le plus récent est le label RSE décerné par la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM).

En outre, deux bâtiments en exploitation de la compagnie nationale, dont un hangar industriel, sont les premiers en Afrique à obtenir le label environnemental LEED niveau GOLD, conclut le communiqué.