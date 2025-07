ANCFCC: performances financières et métiers en croissance continue

L’Agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie (ANCFCC), affiche

au titre de l’exercice 2024, des performances en forte croissance, lors de la tenue de son Conseil

d’Administration, le 08 juillet 2025, sous la présidence d’Ahmed EL BOUARI, Ministre de

l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts et en présence de

Abdeltif LOUDYI, Ministre Délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de l’Administration

de la Défense Nationale.

Cette réunion, consacrée principalement à l’arrêté des comptes de l’exercice 2024, a été l’occasion de

mettre en lumière les résultats remarquables obtenus par l’Agence au cours de l’année écoulée, avec

notamment un chiffre d’affaires record de 9.33 milliards de DH, en progression de 10 % par rapport à

l’exercice 2023 et ne contribution significative aux finances publiques, avec 7.4 milliards de DH versés

à l’État, dont 6 milliards directement au Budget Général.

Karim TAJMOUATI, Directeur Général de l’Agence, a mis en relief les avancées majeures des

réalisations au titre de l’année 2024 et ce à travers des indicateurs en nette hausse portant ainsi sur

l’immatriculation de 1 400 000 hectares immatriculés, soit +19 % par rapport à l’exercice 2023 ainsi que la délivrance de plus de 2 300 000 certificats de propriété, enregistrant à cet effet une hausse de 13 % par rapport à l’exercice 2023 et la production de 120 000 titres fonciers en milieu rural dans le cadre des projets de l’immatriculation foncière d’ensemble.

Ces chiffres traduisent une intensification notable des efforts déployés pour accélérer l’immatriculation foncière, en particulier dans le monde rural, avec un impact socio-économique positif.

Parallèlement à ces résultats, l’ANCFCC poursuit continuellement sa stratégie en matière de transformation digitale, avec des chantiers d’envergure engagés autour du renforcement de la cybersécurité, de la consolidation de son infrastructure numérique et de la mise en œuvre de son schéma directeur des systèmes d’information.

Le Conseil a unanimement salué les performances de l’Agence, ainsi que son rôle central dans la réussite des projets stratégiques du Royaume, en partenariat étroit avec les différentes institutions publiques.

En clôture des travaux, le Conseil, a approuvé l’ensemble des résolutions présentées et a arrêté les

comptes de l’exercice 2024 certifiés sans réserve.

Le président et l’ensemble des membres ont félicité le management et l’ensemble du personnel de

l’ANCFCC, au niveau territorial comme central, pour leur mobilisation et leur professionnalisme.