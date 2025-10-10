Rachid Talbi Alami : « le Souverain prône l’unité entre majorité et opposition au service des grandes causes nationales »

Par LeSiteinfo avec MAP

Le discours adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’ouverture de la première session de la cinquième année législative de la 11e Législature, comporte de Hautes Orientations visant à consolider l’esprit de responsabilité partagée entre les différentes institutions, en vue de conforter l’élan de développement global et durable que connaît le Royaume, a affirmé le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami.

Dans une déclaration à la presse, M. Talbi Alami a souligné que le discours Royal a abordé plusieurs questions fondamentales, notamment l’appel à la cohésion entre les différentes composantes du parlement, majorité et opposition, autour des grandes causes de la Nation et des stratégies nationales structurantes.

Il a ajouté que le Souverain a indiqué qu’il ne devrait y avoir ni antinomie ni rivalité entre les grands projets nationaux et les programmes sociaux, ceux-ci devant avancer de concert pour réaliser un développement durable et intégré, conformément à la Vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi.

Le président de la Chambre des représentants a relevé que la responsabilité du gouvernement et du parlement exige une prise de conscience élevée et un travail sérieux en vue de propulser le processus de développement au Maroc, jugeant nécessaire d’éviter les accusations mutuelles ainsi que le gaspillage du temps politique et des potentialités.

Le discours Royal a accordé une attention toute particulière au développement territorial, notamment dans le monde rural et les zones reculées, qui doivent bénéficier pleinement des retombées du développement, a-t-il ajouté, soulignant la nécessité d’accélérer les chantiers programmés au cours de cette année législative.