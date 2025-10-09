Omar Balafrej écarte tout retour à la vie politique

L’ancien député de la Fédération de la Gauche Démocratique (FGD), Omar Balafrej, a déclaré qu’il ne songeait pas, pour le moment, à revenir à la vie politique, invoquant les mêmes raisons qui l’avaient poussé, il y a quelques années, à se retirer de la scène politique nationale.

Lors d’une discussion tenue mercredi avec le groupe GenZ212 sur l’application Discord, Balafrej a estimé que le climat politique restait morose et que la presse indépendante traversait une période de grande fragilité, sans aucun signe réel d’ouverture. Il a toutefois exprimé son espoir de voir la nouvelle génération capable d’impulser le changement.

L’ancien parlementaire a affirmé avoir épuisé toute son énergie durant son mandat, au cours duquel il avait tenté de renforcer la communication avec les citoyens et de rendre plus transparent le travail parlementaire, tout en dénonçant ce qu’il qualifie de « resserrement de l’espace accordé aux voix indépendantes ».

Pour rappel, Omar Balafrej avait annoncé sa décision de se retirer de la vie politique et de ne pas se présenter aux élections législatives de 2021.

Il avait alors expliqué que sa conviction profonde était que la fonction parlementaire n’était ni un métier ni une carrière, mais une mission de confiance que lui avaient accordée les Marocains, précisant que sa décision s’inscrivait dans la continuité de ses principes politiques et éthiques.